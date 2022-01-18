Нам ніколи не зупинити COVID-19, це вже частина екосистеми, головне - подолати надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я, - ВООЗ

Про це Раян сказав під час Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), передає Укрінформ.



"У цьому році ми не зможемо побороти вірус, і ніколи не зможемо зупинити вірус. Ці пандемічні віруси вже є складовою нашої екосистеми. Але ми можемо добитися припинення цієї надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, яку гендиректор ВООЗ Тедрос Гебреєсус проголосив у січні 2020 року" - заявив Раян.



Він зазначив, для подолання надзвичайної ситуації необхідно максимально стримати поширення COVID-19 та звести до мінімуму смертність від цього захворювання. Цього можна досягти через вакцинацію всього населення, і важливо, щоб це було доступно для всіх верств і груп в усіх регіонах світу.



Раян повідомив, що на цей момент двома дозами вакцини від COVID-19 вакциновано близько половини людей на Землі. Однак є велика відмінність у частках вакцинованих залежно від регіону.



Відтак найнижчий рівень вакцинації спостерігається у країнах із низьким рівнем розвитку.



"Так, в Африці показник вакцинації знаходиться лише на рівні 7%. І тому, хоча вакцинація і триває, є країни, які фактично залишаються поза цим процесом. І нам треба добитися справедливості та захищати найбільш незахищені групи у всіх країнах при боротьбі з цим вірусом", - сказав Раян.



Нагадаємо, 11 січня у ВООЗ повідомили, що понад 50% європейців заразяться штамом "Омікрон" у найближчі 6-8 тижнів.



