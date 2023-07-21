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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Нам потрібна зброя, а не новорічні комедії

Юрій Бутусов
21 липня, 2023 п'ятниця
18:03
Погляд Юрій Бутусов

400 мільйонів гривень виділила держава на виробництво розважальних серіалів для структур, пов’язаних з друзями Офісу президента та міністра культури

Згідно з аналізом державних закупівель на виробництво серіалів у 2023 році на непрозорих конкурсах під свої фірми, держава виділила 400 мільйонів гривень.

400 мільйонів гривень — це двадцять п'ять тисяч Fpv-дронів-камікадзе, двадцять п'ять тисяч точних ударів по російських окупантах, сотні врятованих життів українських воїнів. Їм під час війни потрібна зброя та забезпечення, а не новорічні серіали, які будуть якось на колінці ліпити.

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Найкраща розвага — коли в новорічну ніч будуть крутити відео з ураженням російських окупантів тими самими дронами-камікадзе, які придбають за гроші, які знімуть з фінансування нікому не потрібних серіалів.

Коли президент обмежить нецільові витрати державного бюджету на "новорічні комедії" під час війни? Невже телевізійники не могли б якийсь час попрацювати волонтерським коштом, збирати гроші на свою творчість? Як тільки совість дозволяє брати ці гроші з бюджету…

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Бо народ збирає кошти на озброєння, і в першу чергу, на дрони, тому що державний бюджет значною мірою йде на інші, далекі від війни цілі.

Президент Зеленський та голова офісу Єрмак, які самі є кінопродюсерами, мають негайно анулювати цю ганебну розтрату державних коштів, і спрямувати ці гроші на озброєння. Закупівлі цих фільмів треба скасувати, контракти розірвати, а гроші спрямувати на Fpv. Це буде правильна історія, яка викличе повагу до президента і позитивну реакцію серед суспільства.

Чекаємо на рішення Верховного Головнокомандувача і анулювання усіх витрат на далекі від війни розважальні проєкти.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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корупція в Україні
Володимир Зеленський
Юрій Бутусов
безпілотник
державний бюджет
Андрій Єрмак
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