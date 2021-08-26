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Нападника на Порошенка відпустили з поліції без жодних підозр, - адвокат

26 серпня, 2021 четвер
19:30
Суспільство Петро Порошенко

Чоловіка, який облив зеленкою п’ятого президента України Петра Порошенка на Марші Захисників 24 серпня, відпустили з поліції без жодних запобіжних заходів

Про це заявив адвокат Порошенка Ігор Головань.

"Це ганебний напад на п’ятого президента Петра Порошенка, який відбувся на свято Дня Незалежності. Замовник цього злочину має великі можливості, щоб примусити Національну поліцію не реєструвати заяву про злочин, ігнорувати заяви громадян і народних депутатів. І примушує Нацполіцію замість передбаченого законом складу злочину, а саме 346 статті ККУ, що передбачає відповідальність за напад на політичного діяча, на лідера опозиції, зробити з цього випадку звичайне хуліганство", - говорить Головань.

Він зазначив, очевидно, що нападнику була дана гарантія, що він буде недоторканий.

"Людина, яка скоїла напад, її вже відпустили. Нам зараз повідомили, що не пред’явлено підозру, нічого не зроблено. Викликано на завтра, наскільки нам сказали, для повідомлення про підозру", - повідомив адвокат.

За його словами, правоохоронці начебто планують кваліфікувати справу як дрібне хуліганство.

"Саме тому ми змушені оскаржувати бездіяльність Національної поліції, яка не зареєструвала впродовж доби, як це передбачено законом, заяву про злочин саме за 346 статтею ККУ", - сказав Головань.

Адвокат вважає, що нападник діяв не один, а у координації, як мінімум, з трьома особами. 

 

  • Нагадаємо, у вівторок,  24 серпня, у центрі Києва невідомий облив зеленкою п'ятого президента України Петра Порошенка. Правоохоронці затримали порушника - ним виявився уродженець Чернігівської області 1999 року народження. За цим фактом слідчий Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.
  • У посольстві США в Україні відреагували на ситуацію з нападом на п’ятого президента Петра Порошенка на День Незалежності в Києві та нагадали, що політична опозиція є необхідною частиною демократії.

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