Про це повідомив рух "Чесно" у себе на сайті.

Повідомляється, що відповідну інформацію було отримано у Житомирському господарському суді. Там підтвердили, що у справі №906/782/22 народний депутат виступає відповідачем, а позов подало КП "Агенція з питань регіонального розвитку Житомирської області".

Андрій Клочко винен майже 15 000 грн і не хоче їх сплачувати.

4 вересня журналістка Трибушна повідомила, що монобільшість спробує швидко протягнути законопроєкт щодо зриву конкурсу на директора НАБУ. Його автором є фігурант антикорупційного розслідування, "слуга народу" Андрій Клочко.

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