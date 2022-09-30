Нардеп від "Слуги Народу" Андрій Клочко судиться з комунальним підприємством через борг у 15 тис. грн
Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко заборгував комунальному підприємству Житомирщини кошти
Про це повідомив рух "Чесно" у себе на сайті.
Повідомляється, що відповідну інформацію було отримано у Житомирському господарському суді. Там підтвердили, що у справі №906/782/22 народний депутат виступає відповідачем, а позов подало КП "Агенція з питань регіонального розвитку Житомирської області".
Андрій Клочко винен майже 15 000 грн і не хоче їх сплачувати.
- 4 вересня журналістка Трибушна повідомила, що монобільшість спробує швидко протягнути законопроєкт щодо зриву конкурсу на директора НАБУ. Його автором є фігурант антикорупційного розслідування, "слуга народу" Андрій Клочко.
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