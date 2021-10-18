Нардепи покликали Ляшка на годину запитань до уряду

Про це вирішили на погоджувальній раді, передає Еспресо.TV.

Відтак, нардепи планують заслухати очільника МОЗ щодо критичної ситуації, яка склалася зараз в містах і областях України.

"Критична ситуація, яка зараз є в принципі з поширенням "Дельти“ в Україні, викликає занепокоєння, і я хотіла б внести пропозицію на розгляд керівництва наших фракцій про те, щоб запросити у п’ятницю (22 жовтня – ред.) на годину запитань до уряду міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, щоб доповісти про критичну ситуацію, яка склалась зараз в містах, в областях", - зауважила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк.

Таку пропозицію підтримали всі учасники засідання.

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