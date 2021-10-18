Нардепи покликали Ляшка на годину запитань до уряду
У Верховній Раді на годині запитань до уряду 22 жовтня планують заслухати міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка
Про це вирішили на погоджувальній раді, передає Еспресо.TV.
Відтак, нардепи планують заслухати очільника МОЗ щодо критичної ситуації, яка склалася зараз в містах і областях України.
"Критична ситуація, яка зараз є в принципі з поширенням "Дельти“ в Україні, викликає занепокоєння, і я хотіла б внести пропозицію на розгляд керівництва наших фракцій про те, щоб запросити у п’ятницю (22 жовтня – ред.) на годину запитань до уряду міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, щоб доповісти про критичну ситуацію, яка склалась зараз в містах, в областях", - зауважила віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк.
Таку пропозицію підтримали всі учасники засідання.
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