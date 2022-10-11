"Нас не залякати": співак Коля Сєрга випустив нову пісню
Співак та український захисник Коля Сєрга презентував пісню "Тільки разом" про боротьбу українців з російським загарбником
Відео зʼявилось на каналі Cultural Forces.
"Тільки разом" – це пісня про перемогу. Композицію супроводжує відеоряд з кадрами повномасштабної війни: руйнування, мародерства російської армії, мітинги в Херсоні, героїчне звільнення територій українськими військовими, звільнення азовців та робота рятувальників.
Ідея пісня Сєрги зосереджена навколо думки, що сила українців у єднанні і що ми обов’язково переможемо країну-агресора, якщо триматимемося всі разом.
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