"Нас не залякати": співак Коля Сєрга випустив нову пісню

Відео зʼявилось на каналі Cultural Forces.

"Тільки разом" – це пісня про перемогу. Композицію супроводжує відеоряд з кадрами повномасштабної війни: руйнування, мародерства російської армії, мітинги в Херсоні, героїчне звільнення територій українськими військовими, звільнення азовців та робота рятувальників.

Ідея пісня Сєрги зосереджена навколо думки, що сила українців у єднанні і що ми обов’язково переможемо країну-агресора, якщо триматимемося всі разом.