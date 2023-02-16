Про це пише The Times з посиланням на дані розвідки НАТО.

У виданні не уточнять, чи йдеться лише про загиблих, чи враховуються ще й поранені.

The Times пише, що цифри були озвучені у ході обговорення нових поставок ЗСУ у середу, 15 лютого. Нове зброя має дозволити Києву потіснити Росію у наступні три місяці.

Під час обговорення міністр оборони США Ллойд Остін зазначав, що російські сухопутні війська зараз "сильно порідшали та деморалізовані".

"Росія продовжує відправляти у бій велику кількість додаткових ресурсів. Більшість людей погано навчені та погано екіпіровані, і через це Росія зазнає великих втрат", - сказав Остін.