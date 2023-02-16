Наступ на Донбасі: кожні 90 метрів Росія втрачає 2 тис. військових, - The Times
Втрати російської армії можуть становити до 2 тис. військових на кожен 100 ярдів (91 метр), зайнятих внаслідок наступу на Сході України
Про це пише The Times з посиланням на дані розвідки НАТО.
У виданні не уточнять, чи йдеться лише про загиблих, чи враховуються ще й поранені.
The Times пише, що цифри були озвучені у ході обговорення нових поставок ЗСУ у середу, 15 лютого. Нове зброя має дозволити Києву потіснити Росію у наступні три місяці.
Під час обговорення міністр оборони США Ллойд Остін зазначав, що російські сухопутні війська зараз "сильно порідшали та деморалізовані".
"Росія продовжує відправляти у бій велику кількість додаткових ресурсів. Більшість людей погано навчені та погано екіпіровані, і через це Росія зазнає великих втрат", - сказав Остін.
- Західні аналітики зазначають, що вбитими та пораненими російська армія могла втратити до 200 тисяч військових. Про це на початку лютого писала The New York Times.
- Український Генштаб повідомляє, що станом на 16 лютого втрати російської армії становлять понад 140 тис. вбитих.
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