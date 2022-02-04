Наступного тижня Макрон відвідає Київ і Москву

Про це повідомили в Офісі президента Франції, передає Радіо Свобода.



7 лютого французький президент прибуде до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.



8 лютого він прилетить до Москви, де проведе зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 3 лютого Володимир Зеленський провів другу за тиждень телефонну розмову з Еммануелем Макроном.

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