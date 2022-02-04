Наступного тижня Макрон відвідає Київ і Москву
Президент Франції Еммануель Макрон здійснить візити до України та РФ 7 та 8 лютого
Про це повідомили в Офісі президента Франції, передає Радіо Свобода.
7 лютого французький президент прибуде до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
8 лютого він прилетить до Москви, де проведе зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.
- Нагадаємо, 3 лютого Володимир Зеленський провів другу за тиждень телефонну розмову з Еммануелем Макроном.
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