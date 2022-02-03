"Нормандський формат" та фінансова взаємодія: Зеленський вдруге за тиждень провів перемовини з Макроном

Про це Зеленський написав у Twitter.



"Продовжили діалог щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах "Нормандського формату". Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії", - зазначив президент.



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Це друга розмова лідерів за останні шість днів.



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