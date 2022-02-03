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Головна війна з Росією "Нормандський формат" та фінансова взаємодія: Зеленський вдруге за тиждень провів перемовини з Макроном

"Нормандський формат" та фінансова взаємодія: Зеленський вдруге за тиждень провів перемовини з Макроном

3 лютого, 2022 четвер
22:43
війна з Росією Зеленський Макрон

3 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном

Про це Зеленський написав у Twitter.

"Продовжили діалог  щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах "Нормандського формату". Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії", - зазначив президент.

Читайте також: "Існує сприятливий клімат для діалогу в "Нормандському форматі": Зеленський провів перемовини з Макроном 

Це друга розмова лідерів за останні шість днів.
 

 

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Володимир Зеленський
Еммануель Макрон
Нормандський формат
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