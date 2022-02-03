"Нормандський формат" та фінансова взаємодія: Зеленський вдруге за тиждень провів перемовини з Макроном
3 лютого президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким колегою Еммануелем Макроном
Про це Зеленський написав у Twitter.
"Продовжили діалог щодо протидії безпековим викликам та активізації мирного процесу в межах "Нормандського формату". Узгодили подальші спільні кроки для підтримки стійкості України й посилення фінансової та економічної взаємодії", - зазначив президент.
Читайте також: "Існує сприятливий клімат для діалогу в "Нормандському форматі": Зеленський провів перемовини з Макроном
Це друга розмова лідерів за останні шість днів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.41
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.25
- Актуальне
- Важливе