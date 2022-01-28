"Існує сприятливий клімат для діалогу в "Нормандському форматі": Зеленський провів перемовини з Макроном

Про це Зеленський написав у Instagram та Twitter.



"Розмова з другом і надійним партнером України. Ми раді відновленню роботи "Нормандського формату" – це один з кроків заради миру. Поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами", - написав президент.



Він додав, що поки тривають дипломатичні зусилля, можливість ескалації зменшується.



Президент додав, що завдяки Макрону відбулась зустріч політичних радників "нормандського" формату.



"Домовилися не збавляти темп. Поки умови сприяють, треба зустрічатися й говорити", - зазначив Зеленський у Twitter.

Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним, заявивши про "сильну стурбованість і намір захищати територіальну цілісність України".