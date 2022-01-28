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Головна війна з Росією "Існує сприятливий клімат для діалогу в "Нормандському форматі": Зеленський провів перемовини з Макроном

"Існує сприятливий клімат для діалогу в "Нормандському форматі": Зеленський провів перемовини з Макроном

28 січня, 2022 п'ятниця
23:16
війна з Росією Зеленський Макрон

Президент Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з президентом Еммануелем Макроном на тлі можливого вторгнення РФ

Про це Зеленський написав у Instagram та Twitter.

"Розмова з другом і надійним партнером України. Ми раді відновленню роботи "Нормандського формату" – це один з кроків заради миру. Поки існує сприятливий клімат для діалогу, треба наповнювати час зустрічами та перемовинами", - написав президент.

Він додав, що поки тривають дипломатичні зусилля, можливість ескалації зменшується.

Президент додав, що завдяки Макрону відбулась зустріч політичних радників "нормандського" формату.

"Домовилися не збавляти темп. Поки умови сприяють, треба зустрічатися й говорити", -  зазначив Зеленський у Twitter.

  • Президент Франції Еммануель Макрон поговорив із президентом РФ Володимиром Путіним, заявивши про "сильну стурбованість і намір захищати територіальну цілісність України".

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Володимир Зеленський
Еммануель Макрон
Нормандський формат
вторгнення в Україну
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