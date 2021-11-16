Макрон заявив Путіну про намір захищати територіальну цілісність України

Про це повідомляє видання L'Orient-Le Jour із посиланням на пресслужбу президента Франції.



Таку заяву Макрон зробив у відповідь на розгортання російських військ біля кордону України.



Під час розмови, що тривала 1 годину 45 хвилин, Путін натомість відповів лише звинуваченнями на адресу України про те, що "переговори будуть ускладнені через українську владу".



Раніше очільник МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан обговорив ситуацію з військами РФ біля кордону України з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.