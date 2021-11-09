Росія стягує танки до українського кордону, - Bloomberg
Російська Федерація розміщує біля кордону з Україною дедалі більше танкових підрозділів
Про це повідомляє Bloomberg, передає "Радіо Свобода".
Згідно з аналізом оборонно-розвідувальної фірми Janes, принаймні один батальйон основних бойових танків Т-80У розгорнули у Воронезькій області.
У компанії припускають, що ці танки переміщували до полігону Погоново (Воронезька область - ред.). Саме там російські війська нарощували свої сили навесні, що викликало занепокоєння Заходу.
Інформацію про військові рухи виявили завдяки соцмережам. Аналіз проводили 7 листопада.
Подібне дослідження Janes виконували і 28-29 жовтня. Тоді у Брянській і Курській областях виявили розгортання танків і самохідної артилерії.
У звіті порівнюється теперішнє нарощування сил із весняним. Зазначається, що зараз росіяни діють приховано, переважно вночі і залучають більш професійні підрозділи.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- У Офісі президента не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
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