Росія стягує танки до українського кордону, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg, передає "Радіо Свобода".

Згідно з аналізом оборонно-розвідувальної фірми Janes, принаймні один батальйон основних бойових танків Т-80У розгорнули у Воронезькій області.

У компанії припускають, що ці танки переміщували до полігону Погоново (Воронезька область - ред.). Саме там російські війська нарощували свої сили навесні, що викликало занепокоєння Заходу.

Інформацію про військові рухи виявили завдяки соцмережам. Аналіз проводили 7 листопада.

Подібне дослідження Janes виконували і 28-29 жовтня. Тоді у Брянській і Курській областях виявили розгортання танків і самохідної артилерії.

У звіті порівнюється теперішнє нарощування сил із весняним. Зазначається, що зараз росіяни діють приховано, переважно вночі і залучають більш професійні підрозділи.