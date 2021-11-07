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Офіс президента не має підтвердженої інформації про стягування військ РФ до кордону, - речник Зеленського

7 листопада, 2021 неділя
18:22
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У Офісі президента не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною

Про це заявив речник президента України Володимира Зеленського Сергій Никифоров, повідомляє телеканал "Дом".    

За його словами, Володимир Зеленський обговорював з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним інформацію про стягування російських військ до українського кордону і він її не підтвердили. 

"Президент провів селекторну нараду, яка переважно була присвячена ситуації з поширенням коронавірусу в Україні, але обговорювалися й інші моменти, зокрема питання безпеки. Мав слово головнокомандувач Збройних сил України. Він не розповів ні про що таке, що мало якось насторожити", - запевнив Никифоров. 

Він зауважив, що в Міноборони повідомлення про нарощування присутності російських військ називають елементом психологічного та пропагандистського тиску та не підтверджують їх.

Никифоров додав, що залишається відкритим питання, чи правдива ця інформація, яку поширюють американські ЗМІ, та навіщо вони її поширюють.

"Офіс президента на цей час не має жодної підтверджуючої інформації", - наголосив речник Зеленського. 

  • Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
  • Згодом, американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
  • Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".

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міноборони
ЗСУ
російські військові
російська агресія
Офіс президента
Сергій Никифоров
Валерій Залужний
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