У Міноборони США стурбовані нарощуванням військ РФ біля кордону України та підтримують контакти з Європою, - Пентагон
Міністр оборони США Ллойд Остін стурбований повідомленнями про стягування ЗС Росії до українського кордону. Таку ситуацію представники США обговорюють з колегами в ЄС
Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає сайт Міноборони США.
"Ми продовжуємо стежити за ситуацією… Міністр, як і раніше, стурбований цим нарощуванням сил, ми продовжуємо уважно стежити за цим. Він (Остін – ред.), як і раніше, підтримує контакти з представниками військового керівництва високого рангу тут, в Пентагоні, а також в Європі", - зауважив він.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом, американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- В Офісі президента не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.01
Купівля 26.01Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 30.01Продаж 30.39
- Актуальне
- Важливе