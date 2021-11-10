У Міноборони США стурбовані нарощуванням військ РФ біля кордону України та підтримують контакти з Європою, - Пентагон

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, передає сайт Міноборони США.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією… Міністр, як і раніше, стурбований цим нарощуванням сил, ми продовжуємо уважно стежити за цим. Він (Остін – ред.), як і раніше, підтримує контакти з представниками військового керівництва високого рангу тут, в Пентагоні, а також в Європі", - зауважив він.



Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.

Згодом, американське видання Politico оприлюднило знімки зі супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".

В Офісі президента не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.

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