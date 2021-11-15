У НАТО уважно стежать за обстановкою на кордоні РФ та України і готові реагувати на зміни ситуації, - Столтенберг

Про це Столтенберг заявив у програмі Axios on HBO, передає "РБК-Україна".



"Ми уважно спостерігаємо за незвичайними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною", - сказав Столтенберг.



За його словами, у НАТО готові до будь-якого розвитку подій.



Також генсек НАТО зачепив тему вступу України в НАТО "для захисту від Росії". Столтенберг зазначив, що для приєднання України до Альянсу крім відповідності стандартам потрібна згода усіх 30 країн-членів. При цьому він додав, що консенсусу щодо запрошення України до вступу в Альянс наразі немає.

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