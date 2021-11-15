У НАТО уважно стежать за обстановкою на кордоні РФ та України і готові реагувати на зміни ситуації, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком обстановки на кордоні Росії і України й готовий реагувати на зміни обстановки
Про це Столтенберг заявив у програмі Axios on HBO, передає "РБК-Україна".
"Ми уважно спостерігаємо за незвичайними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною", - сказав Столтенберг.
За його словами, у НАТО готові до будь-якого розвитку подій.
Також генсек НАТО зачепив тему вступу України в НАТО "для захисту від Росії". Столтенберг зазначив, що для приєднання України до Альянсу крім відповідності стандартам потрібна згода усіх 30 країн-членів. При цьому він додав, що консенсусу щодо запрошення України до вступу в Альянс наразі немає.
- Нагадаємо, 31 жовтня американське видання The Washington Post оприлюднило інформацію про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною.
- Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки з супутника, які свідчать про перекидання Росією військ і техніки до кордонів України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що публікація американського видання Politico про нарощування військ на кордоні з Україною є "вкиданням".
- У Офісі президента України заявили, що не мають підтвердженої інформації про стягування російських військ до кордону з Україною.
- Президент США Джо Байден відправив до Москви директора ЦРУ Білла Бернса, щоб попередити Кремль, що США уважно стежать за накопиченням військ РФ поблизу кордону України.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що стурбований повідомленнями про стягування Росією військ до українського кордону.
- Видання Bloomberg із посиланням аналіз оборонно-розвідувальної фірми Janes повідомило, що Росія перекидає до кордону з Україною танкові підрозділи.
- Крім того, за даними Bloomberg, високопосадовці США попередили колег із ЄС про можливе нове вторгнення РФ в Україну.
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