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У НАТО уважно стежать за обстановкою на кордоні РФ та України і готові реагувати на зміни ситуації, - Столтенберг

15 листопада, 2021 понедiлок
09:36
війна з Росією Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за розвитком обстановки на кордоні Росії і України й готовий реагувати на зміни обстановки

Про це Столтенберг заявив у програмі Axios on HBO, передає "РБК-Україна".

"Ми уважно спостерігаємо за незвичайними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною", - сказав Столтенберг.

За його словами, у НАТО готові до будь-якого розвитку подій.

Також генсек НАТО зачепив тему вступу України в НАТО "для захисту від Росії". Столтенберг зазначив, що для приєднання України до Альянсу крім відповідності стандартам потрібна згода усіх 30 країн-членів. При цьому він додав, що консенсусу щодо запрошення України до вступу в Альянс наразі немає.

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