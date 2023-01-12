Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що, згідно із заявами американських та українських посадовців від 10 січня, щодобова швидкість артилерійського вогню окупантів зменшилася на 75%, що є мінімальним показником з 24 лютого 2022 року.

У звіті ISW припустили, що російські війська, можливо, зменшили обстріли внаслідок скорочення поставок або, можливо, переглядають свою тактику. Адже вичерпали свої запаси 122-мм і 152-мм калібру та інші резерви влітку 2022 року, припускаючи, що активні артилерійські атаки призведуть до швидших результатів.

"РФ тепер повинна перекидати додаткові снаряди з тилових районів та закуповувати додаткові боєприпаси в іноземних держав, щоб протидіяти такій нестачі, що призведе до зниження темпу стрільби", - вказують фахівці.

В Інститут вивчення війни додають: "У Росії все частіше визнають, що фундаментальні проблеми, такі як дефіцит боєприпасів і нездатність забезпечення військ, серйозно перешкоджають проведенню наступальних операцій".

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