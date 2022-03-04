"НАТО дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст", – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський поскаржився на саміт НАТО, де прийняли рішення не робити безпілотну зону над територією України
Про це повідомляє "Офіс Президента".
"Сьогодні відбувся саміт НАТО, слабкий саміт, розгублений саміт, саміт на якому видно, що не всі вважають боротьбу за свободу для Європи метою номер один. Керівництво Альянсу дало зелене світло для подальшого бомбардування українських міст та сіл, відмовившись зробити безпольотну зону. Ви могли закрити небо, але... Але", – сказав Зеленський.
Президент України також відзначив мізерну допомогу НАТО під час військової агресії РФ.
"Всі люди, які загинули, від цього дня гинуть і через вас! Усе, на що зараз спромоглося НАТО, — це закупити для України 50 тонн дизпалива. Мабуть, для того, щоб ми спалили Будапештський меморандум. Але він для нас уже згорів у вогні російських військ", - сказав Володимир Зеленський.
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