НАТО не планує вводити безпольотну зону над Україною
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виключив можливість запровадження безпольотної зони над Україною
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю для NBC News.
"У нас немає намірів заходити в Україну - ані на землі, ані у повітряному просторі", - зазначив Столтенберг .
За його словами, Росія веде проти України "брутальний конфлікт".
Столтенберг додав, що на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у війну в Європі.
Зазначимо, що безпольотна зона передбачає, що НАТО могло б розгорнути свої сили таким чином, щоб Росія не могла з повітря підтримувати свій наступ на Україну.
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