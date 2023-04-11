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Війна з Росією: хроніка
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Польща стала центром уваги НАТО, - Washington Post

11 квітня, 2023 вiвторок
15:20
Світ Прапор Польщі

Війна в Україні спричинила своєрідний геополітичний зсув у Європі, перемістивши "центр тяжіння НАТО" до Центральної та Східної Європи: Польщі та балтійських країн

Про це пише Washington Post, підкреслюючи, що протягом останнього року Польща стала ключовим оплотом у протистоянні Заходу з Росією. 

Окрім розміщення українських біженців, через Польщу здійснюється допомога та поставки озброєння в Україну, ця країна є активним прихильником ініціатив Києва щодо приєднання як до НАТО, так і до Європейського Союзу, а її керівництво критикує м’якість Західної Європи щодо Кремля. Раніше інших європейських країн Польща відправила в Україну німецькі танки Leopard 2 із власного запасу і стала першою країною, яка передала Києву винищувачі.

У Польщі перебуває постійний військовий гарнізон, створений США разом з НАТО, та новий  гігантський склад озброєнь із сотнями американських танків і піхотних машин.

Якщо раніше традиційними "якорями" НАТО у Європі були Франція та Німеччина, то тепер центр тяжіння пересунувся на схід, до країн, які колись перебували поза залізною завісою. Саме в цьому регіоні "вага історії сильніша... ніж на Заході, травми свіжіші, а повернення трагедії відчувається гостріше", наводить Washington Post слова оглядача  Le Monde Сільві Кауфманн.

За словами Пьотра Бураса, директора варшавського офісу Європейської ради з міжнародних відносин, "ми були праві щодо Росії, ми були праві щодо енергетичної безпеки, ми мали рацію, застерігаючи від такої сильної залежності від Росії. А нас ігнорували — і німці, й інші. Наша правота була доведена, і тепер ми хочемо це показати".

Сьогоднішня роль Польщі дещо контрастує з напруженими відносинами країни зі структурами ЄС. До війни ЄС активно критикував правий уряд Польщі за реформу судової системи та наступ на демократію, а керівники польської правлячої партії ПіС робили закиди офіційному Брюсселю. 

Тепер поляки наголошують, що їхні закиди мали рацію, бо, наприклад, політика Німеччини із надмірною залежністю від імпорту російських енергоносіїв, виявилась справді шкідливою для Європи.

WP також наводить слова чинного прем’єра Польщі Тадеуша Моравецького про те, що найкращий захист націй, культури, соціальної, економічної, політичної та військової безпеки можуть здійснювати саме національні держави, а інші системи є ілюзорними і утопічними. Це суперечить переконанням його західних колег, які вірять, що тільки більша інтеграція є шляхом вперед.

Таке неспівпадіння позицій навряд матиме велике значення: цього року в Польщі пройдуть вибори і правляча партія може змінитися. Втім, незважаючи на результат виборів, навряд чи позиція країни щодо України зміниться. Путін міцно прив’язав Польщу до Заходу, і якщо до влади прийде ліберальна опозиція, цей зв’язок може стати ще міцнішим, — резюмують автори матеріалу.

Польща
НАТО
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