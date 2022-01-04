НАТО скликає позачергове засідання через нарощування російських військ на кордоні України
У п'ятницю, 7 січня, НАТО збирається на позачергове засідання, щоб обговорити нарощування військової потужності Росії на тимчасово окупованих територіях України та на її кордонах
Про це йдеться у пресрелізі НАТО, повідомляє Еспресо.TV.
"Позачергове віртуальне засідання НАТО на рівні міністрів закордонних справ відбудеться у п'ятницю, 7 січня 2022 року. Міністри закордонних справ НАТО обговорюватимуть військове нарощування Росії в Україні та навколо неї та ширші питання європейської безпеки", - йдеться у повідомленні.
Головуватиме на засіданні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Після зустрічі запланований брифінг.
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