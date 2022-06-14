Націоналізацію активів Промінвестбанку й колишнього Сбєрбанку призупинили у травні: досі не конфісковано 25,6 млрд грн

Про це повідомила Економічна правда з посиланням на дані Національного банку.

"Процес вилучення активів "МР банку" (раніше "Сбєрбанк") та "Промінвестбанку", які належали російським державним "Сбєрбанку та "ВЕБ.РФ" призупинився 19 травня. Держава досі не конфіскувала 25,6 млрд грн активів цих фінустанов до бюджету", – повідомляє портал.

Саме 19 травня набув чинності спеціальний закон, що вводив у дію рішення РНБО про стягнення активів цих банків, але від того часу – жодного процесу в цьому питанні.

Як зазначили у Нацбанку, мова йде про 11,065 млрд грн від МР Барнку (колишній "Сбєрбанк"), а також 259,2 млн грн – від Промінвестбанку. Також конфіскації підлягають 8 540 205 ОВДП на загальну номінальну вартість 8,54 млрд грн.

Вилучені активи "дочок" російських банків мають надійти на спецрахунок у Нацфонд інвестицій, створений урядом 31 березня.

Там зазначають, що конфісковані у "МР банку" та "Промінвестбанку" активи мають надійти на спеціальний рахунок, який має відкрити державне підприємство "Національний фонд інвестицій", яке уряд створив ще 31 березня. Як виходить з відповіді Нацбанку, наразі цей рахунок відкрито не було.

"Ми очікуємо, що конфіскація відбудеться якнайшвидше. Переконані, що активи банків, які належать державі-агресору, мають працювати на користь України", — додали у регулятора.

Нагадаємо, поетапне відключення від SWIFT Сбєрбанку передбачає шостий пакет санкцій проти Росії.