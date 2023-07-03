Національні оборонні підприємства закликають прем'єра зупинити зрив закупівель для потреб української армії

Відкритий лист має у розпорядженні Еспресо.

Саме на підставі цього документу Державна аудиторська служба України (ДАСУ) вимагає від постачальників Міноборони повернути 2,5 млрд грн. Оскільки в постанові був відсутній термін “прибуток”, все, що отримали приватні й державні компанії, співпрацюючи з Міноборони, ДАСУ розцінила як “збитки державі”.

Міністр оборони України Олексій Резніков уже назвав висновки ДАСУ “аудитом, що віддаляє Перемогу”.

“Наразі ми маємо саме таку ситуацію, коли абсурдні висновки Держаудитслужби створили величезні проблеми й українській армії, і українському бізнесу”, - зазначив Резніков.

Підприємства-учасники національної асоціації оборонної промисловості України пропонують усунути юридичну колізію, уточнивши в постанові №335, що “ціна товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки та оборони в умовах воєнного стану складається з економічно обґрунтованих витрат і прибутку виконавців державних контрактів”.

Напередодні, членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, волонтерка Дана Ярова повідомила, що за її інформацією, замість внесення змін до постанови №335 Кабмін планує визнати її такою, що втратила чинність. А це загрожує повним блокуванням всіх закупівель для Міноборони - від зброї до харчів.

“Із усіх постачальників буде стягнуто суму прибутку. І жоден адекватний бізнес не піде більше в співпрацю з Міноборони”, - зазначила Ярова.