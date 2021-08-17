"Нацрада саботує моніторинг і санкції": активіст анонсував судові процеси проти українських телеканалів за невиконання закону про мову

Про це Смолій написав у Facebook.



"Сьогодні рівно місяць як діє ст. 23 Закону про мову в частині фільмів та серіалів українською. Місяць як найбільші телеканали саботують Закон і демонструють свої "Свати" чи "Папіки" російською мовою. Це прямий виклик Законам України і кожному з нас. Це пряме порушення Конституції та рішення Конституційного Суду. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення відверто саботує моніторинг та санкції за порушення Закон. Влада пішла на повний саботаж. Захистити Закон фактично нікому. Разом з рухом Українська Дія та Координаційною радою із захисту української мови та культури починаємо судові процеси проти телеканалів, що саботують Закон про мову!" - написав Смолій.



За словами активіста, перший позов буде подано проти телеканалу "1+1".



Смолій також звернув увагу, що лише за один день моніторингу уповноваженим із захисту державної мови було виявлено понад два десятки порушень телеканалами мовного закону.



"Лише за один день моніторингу понад два десятки порушень. Телеканали масово саботують Закон про мову. 1+1, Інтер, Телеканал Україна, Телеканал ICTV, телеканал СТБ та інші - масово порушують Закон. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення самоусунулась від будь яких процесів. Для влади Зеленського питання виконання Законів не стоїть взагалі. Чи може варто було б скликати РНБО?! Але ні...тиша", - написав Смолій.



