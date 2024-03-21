Технологія редагування генів: учені заявили, що можуть "вирізати" ВІЛ із ДНК

Про це повідомляє BBC.

Технологія працює як ножиці, але на молекулярному рівні, з її допомогою можна розрізати ДНК, щоб видалити або дезактивувати "погані" фрагменти.

Вчені сподіваються, що таким чином вдасться повністю позбавити організм від вірусу. Щоправда наголошують, що попереду багато роботи, аби переконатися, що це безпечно та ефективно.

Команда Університету Амстердама, під час представлення короткого опису своїх перших висновків на медичній конференції цього тижня, підкреслила, що їхня робота поки є тільки «доказом концепції» і не стане ліками від ВІЛ найближчим часом.

"Потрібно буде ще багато роботи, щоб продемонструвати, що результати цих клітинних аналізів можуть відбуватися у всьому тілі для майбутньої терапії", - каже доцент технології стовбурових клітин і генної терапії Ноттінгемського університету Джеймс Діксон.

Також зазначається, що троє добровольців, які 48 тижнів тому взяли участь у експерименті, не мають серйозних побічних ефектів.

Проблемою є і те, що ВІЛ заражає та атакує клітини імунної системи, використовуючи їхні власні механізми для створення своїх копій.

Тож навіть за умови ефективного лікування деякі з них переходять у стан спокою, або латентний, тож вони все ще містять ДНК або генетичний матеріал ВІЛ, навіть якщо не виробляють активно новий вірус.

"Більшість людей з ВІЛ потребують довічної антиретровірусної терапії. Якщо вони припинять прийом цих препаратів, сплячий вірус може знову прокинутися та знову спричинити проблеми", - йдеться у матеріалі.