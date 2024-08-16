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Головна Наука У Запоріжжі на березі Дніпра знайшли рештки мамонта

У Запоріжжі на березі Дніпра знайшли рештки мамонта

Катерина Єсікова
16 серпня, 2024 п'ятниця
07:04
Наука Рештки мамонта

У Запоріжжі місцевий житель знайшов кістки мамонта на березі Дніпра. Вони належать унікальному для півдня України виду тварин - мамонту найвеличнішому

Зміст

Про це повідомляє "Суспільне Запоріжжя".

Три тижні тому під час риболовлі місцевий житель Запоріжжя Костянтин Неліпа помітив декілька великих кісток: "Знайшов кістки в воді, біля берега. Воно схоже на каміння, але було зрозуміло, що то кістки. Я сфотографував на телефон, і пішов далі. Запам'ятав те місце, просто. Я почав думати про те, що, можливо, це комусь цікаво".

Чоловік звернувся до керівника відділу охорони пам’яток історії, археології та природи Національного заповідника "Хортиця" Михайла Муленка та показав йому місце, де лежали рештки.

Рештки мамонта

Фото: Суспільне Запоріжжя

Під час огляду кісток дослідники зробили припущення, що це рештки тварини мамонтової фауни. Натомість палеонтологи з Києва допомогли встановити, що рештки - це виявлені праві плечова кістка, лопатка та гомілка належать мамонту найвеличнішому.

"Для Запоріжжя ця знахідка насправді досить цікава і можна казати, що це дійсно унікальна знахідка, яка може допомогти зрозуміти, як мігрували ці тварини, чи мешкали вони тут, чи, можливо, ці рештки просто притягло льодовиком", - заявив Михайло Муленко.

За його словами, це найпізніший представник саме мамонтової фауни, який мешкав на території Північної півкулі: Америка, Європа, Азія, Сибір.

Теги:
Суспільство
Україна
Запоріжжя
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