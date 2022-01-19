Науковці підтвердили зараження тварин на коронавірус від людей
Університет Преторії оприлюднив дослідження, яке доводить здатність людей заражати тварин на коронавірус
Про це пише Le Figaro.
Дослідження розпочали після того, як у 2021 році в зоопарку ПАР три африканські леви та дві пуми захворіли на коронавірус. Також позитивний тест на COVID-19 мали співробітники зоопарку, які контактували с тваринами. Учені вважають, що саме люди стали переносниками хвороби.
У тварин були утруднене дихання, нежить, кашель.У левиці діагностували пневмонію. Тестування показало, що це був штам коронавірусу "Дельта", який тоді переважав у країні.
ПЛР-тести показали, що пуми хворіли впродовж семи тижнів після зараження.
"Передача вірусу від людини тваринам становить ризик для великих кішок в неволі", - зазначають науковці.
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