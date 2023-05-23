Про це і не тільки писали світові медіа 23 травня:

The New York Times

Як повідомляє NYT, міністерство оборони Росії заявило, що відтіснило проукраїнських бійців назад через кордон. Проте Легіон "Свобода Росії" говорить, що його атаки тривають.У вівторок, 23 травня, відбулися сутички на прикордонному переході, також пролунав вибух на оборонному заводі.

Тим часом Польща заявляє про готовність розпочати навчання українських пілотів на F-16. Вони готові навчити українських пілотів керувати винищувачами F-16 упродовж найближчих місяців. Процес фактичної доставки літаків в Україну займе щонайменше кілька місяців, лідери країн НАТО заявили, що вони будуть важливішими для майбутнього стримування Росії, ніж для довгоочікуваного українського контрнаступу цього року. Але навчання українських пілотів є необхідним першим кроком перед тим, як союзники передадуть літаки американського виробництва, підкреслюють у виданні.

Також NYT публікує матеріал "Битва за Бахмут у фотографіях". Тут журналісти описують події зі слів очевидців, перемежовуючи їх фотографіями із міста, де вже стільки часу тривають запеклі бої. Фото цивільних, яких рятують із понівечених будинків, зруйновані райони Бахмута, стомлені українські воїни замовляють їжу в останньому робочому кіоску з піцою, місцеві рятують домівку та гасять пожежу, робота української артилерії. Історія життя та бою Бахмута в об'єктиві, як її побачили американські репортери.

Фото: gettyimages

The Washington Post

Видання теж не оминає теми діяльності Легіону "Свобода Росії" на території РФ. Російські офіційні особи говорять, що контртерористична операція вигнала диверсантів із західного регіону Бєлгорода, який межує з Україною. А міністерство оборони Росії заявило, що силовики вбили 70 бойовиків і знищили чотири піхотні машини і п'ять пікапів. Заява міністерства не піддається незалежній перевірці, підкреслюють у WP. За словами Пєскова, слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу у зв'язку з бєлгородським інцидентом. Проте скликати радбез там не планують.

Серед головних новин WP пише про бої у Бахмуті, повідомляючи, що на околицях міста тривають бойові дії, попри російські заяви про захоплення міста. А поряд із тим акцентує на тому, що московський суд схвалив продовження на три місяці терміну утримання під вартою репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого росіяни звинувачують у шпигунстві.

Фото: WSJ

The Guardian

Видання публікує підбірку важливих на їхній погляд новин про війну в Україні. Зокрема, про те, що країни ЄС надали Україні 220 тисяч артилерійських снарядів та 1300 ракет у рамках масштабної програми, започаткованої два місяці тому. "Наступні дні, тижні і місяці будуть стратегічно вирішальними у війні в Україні", – переконаний Жозеп Боррель. Сполучені Штати Америки закликають до негайного звільнення журналіста Евана Гершковича. Там переконані, що він взагалі не мав бути затриманим, та обіцяють робити усе можливе, аби повернути репортера додому. "Журналістика не є злочином", – наголошує речник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Кірбі.

Тим часом губернатор Бєлгородської області Росії попередив місцевих мешканців, щоб вони не поспішали повертатися до своїх домівок, оскільки вночі продовжилися напади в прикордонному районі. Він підтвердив, що мешканці району були евакуйовані з їхніх домівок у понеділок і розміщені у тимчасовому житлі після того, як у кількох селах і прикордонному містечку почалися бої.

CNN

Виступаючи перед журналістами в Брюсселі напередодні зустрічі міністрів оборони ЄС, глава Альянсу Єнс Столтенберг наголосив, що навчання українських пілотів на F-16 не робить НАТО і союзників НАТО стороною конфлікту. "Це важливий крок, який частково дозволить нам на певному етапі надати винищувачі, але також надсилає дуже чіткий сигнал, що ми тут надовго, і що Росія не зможе нас позбутися", – зазначив він.

Видання також повідомляє, що частина Бахмута все ще під контролем України, посилаючись на слова радника президента України з питань національної безпеки Олексія Данилова.

Близько 100 мирних жителів евакуйовані з прикордонних російських населених пунктів Глотово і Козинка в Бєлгородській області, пише CNN. Згодом медіа також додає заяву губернатора області про те, що антитерористична операція на Бєлгородщині завершена.

BBC

Британське медіа фокусується на подіях у Бєлгородській області. Зокрема подає запевнення російської влади про те, що угруповання, яке перетнуло кордон, розгромлене. Також повідомляє про евакуацію населення. "Росія заявляє, що 70 нападників було вбито, і наполягає на тому, що бойовики були українцями. Але Київ заперечує свою причетність, а дві російські воєнізовані групи заявили, що за вторгненням стоять саме вони", – додають у BBC.

Gazeta Wyborcza

"Виборча" публікує розмову з військовим Легіону "Свобода Росії". "Так, я стріляю у своїх співвітчизників, але намагаюся думати, що вбиваю не росіян, а людей, які незаконно вторглися на територію чужої країни", – говорить він. Громадяни РФ, які воюють у Легіоні "Свобода Росії", не приховують, що їхньою метою є не лише звільнення окупованих Росією регіонів України, але й боротьба з Путіним, який "зруйнував російську економіку" і позбавив росіян "можливості розвитку і права на щасливе майбутнє".

"Виборча" повідомляє, що українські пілоти вже розпочали тренування у Польщі на F-16, посилаючись на Жозепа Борреля. "Я радий, що в кількох країнах нарешті почалася підготовка пілотів F-16. Це триватиме певний час, але чим швидше, тим краще", – зазначив він.

Фото: reuters