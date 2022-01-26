Навчання Сил тероборони за участю місцевої влади розпочнуться в лютому, - Резніков

Про заявив міністр оборони Олексій Резніков на засіданні Кабміну.



"У лютому заплановані навчання за регіональним принципом за участю керівників органів місцевої влади і самоврядування для того, щоб відпрацювати взаємодію", - повідомив він.



Міністр пояснив, що по черзі будуть зібрані північ, схід, південь і захід, і відбуватимуться навчання очільників адміністрацій обласних, районних, а також міських голів, де будуть розгортатися батальйони або бригади, як правильно взаємодіяти із ЗСУ.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україні цілодобово триває розгортання системи загальної військової підготовки фактично для всього населення.

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