Навчання Сил тероборони за участю місцевої влади розпочнуться в лютому, - Резніков
У лютому голови РДА, ОДА та мери в чотирьох регіонах України візьмуть участь у навчаннях Сил тероборони для відпрацювання взаємодії місцевої влади та ЗСУ
Про заявив міністр оборони Олексій Резніков на засіданні Кабміну.
"У лютому заплановані навчання за регіональним принципом за участю керівників органів місцевої влади і самоврядування для того, щоб відпрацювати взаємодію", - повідомив він.
Міністр пояснив, що по черзі будуть зібрані північ, схід, південь і захід, і відбуватимуться навчання очільників адміністрацій обласних, районних, а також міських голів, де будуть розгортатися батальйони або бригади, як правильно взаємодіяти із ЗСУ.
- Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україні цілодобово триває розгортання системи загальної військової підготовки фактично для всього населення.
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