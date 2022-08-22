Петицію з вимогою врегулювати ціни на житло зареєстрували 22 липня.

"Ми, люди, яким дуже рекомендують виїхати з домівок у небезпечних регіонах, обіцяючи безкоштовне житло, харчування та постійний соціальний захист, не завжди отримуємо обіцяне", - пише авторка петиції Оксана Романій.

За її словами, ціни на оренду житла стартують від 4000 + комунальні та послуги рієлтора (доходить до 100 відсотків вартості), залежно від регіону, а людей, які готові здавати житло переселенцям на символічну ціну, одиниці.

"Тому прошу підтримати петицію, щоб органи влади, які можуть вплинути на ситуацію з цінами на оренду, нарешті це зробили. Або щоб на законодавчому рівні встановили граничну ціну оренди житла – за бажання це займе максимум декілька днів (потрібні закони приймаються дуже швидко)", – закликає авторка.

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