Навести лад з цінами на оренду житла для переселенців: на сайті президента зареєстрували петицію
Авторка петиції закликає на законодавчому рівні встановити граничну ціну оренди житла у регіонах, куди масово евакуюються люди з небезпечних регіонів
Петицію з вимогою врегулювати ціни на житло зареєстрували 22 липня.
"Ми, люди, яким дуже рекомендують виїхати з домівок у небезпечних регіонах, обіцяючи безкоштовне житло, харчування та постійний соціальний захист, не завжди отримуємо обіцяне", - пише авторка петиції Оксана Романій.
За її словами, ціни на оренду житла стартують від 4000 + комунальні та послуги рієлтора (доходить до 100 відсотків вартості), залежно від регіону, а людей, які готові здавати житло переселенцям на символічну ціну, одиниці.
"Тому прошу підтримати петицію, щоб органи влади, які можуть вплинути на ситуацію з цінами на оренду, нарешті це зробили. Або щоб на законодавчому рівні встановили граничну ціну оренди житла – за бажання це займе максимум декілька днів (потрібні закони приймаються дуже швидко)", – закликає авторка.
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