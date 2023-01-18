Учора Кремль випустив у ЗМІ статтю Медведчука. І це мене здивувало. Річ у тому, що перспективи Медведчука в Україні такі самі, як і у Януковича — жодні. Їхня доля пенсіонерити на свої корупційні гроші в Росії та увійти в історію як продажні лузери. І все ж таки стаття вийшла.

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У цій історії з виходом статті мене цікавило лише два моменти. Навіщо його справді дістали з небуття? А ще мене цікавить те, хто реально готовий в Україні підтримати амбіції цієї мерзенності серед еліт та сепарів? Відповіді на перше запитання у мене поки що немає. Можливо, це якась гра в довгу і заявка "уряд в екзилі" Медведчук, Азіров, Янукович та інша шушваль, яка втекла до Росії, а тепер слухняно виконує всі команди Кремля. Можливо, це тестування реакції на появу Медведчука у медіаполі. Є й інші припущення. А ось на друге запитання я вже маю відповідь.

Я витратив майже годину на моніторинг сепарських пабліків різного охоплення, і можу з упевненістю сказати, що для абсолютної більшості тієї публіки стаття була не цікавою, а Медведчук для них уже постать ганебна та маргінальна

Я витратив майже годину на моніторинг сепарських пабліків різного охоплення, і можу з упевненістю сказати, що для абсолютної більшості тієї публіки стаття була не цікавою, а Медведчук для них уже постать ганебна і маргінальна. Немає в нього ні підтримки серед електорату, ні готовності йти за ним навіть по команді Кремля, ні сприйняття його як лідера.

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Смішно, що й у самій Росії місцеві експерти дивляться на Медведчука із сумнівом, бачачи його абсолютну фальшивість та відсутність харизми. До речі, сама стаття настільки нудна, шаблонна і не щира, що критикують її навіть ті, на кого вона розрахована. Мікс зі старих тез і банальностей, без родзинки чи бодай якоїсь новизни. Підтримка такого тексту можлива лише за гроші чи за командою.

Схоже, що це черговий прорахунок Кремля і наводить на думку, а чи не надто багато у нього прорахунків за останній рік? Тому що така кількість тактичних та стратегічних помилок, які зробили Путін та його оточення за останній рік, каже, що у них явна проблема з оцінкою реальної ситуації, з прорахуванням перспектив та відсутня реальний план подолання проблем. Для України це добре. Тому що рано чи пізно кількість помилок стане критичним і колос на глиняних ногах впаде під їхньою вагою. А нам його просто доведеться підштовхнути. І ми це зробимо.

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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