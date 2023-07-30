Навіщо перетворювати Раду у суміш паризьких бутиків з турецьким базаром?
Ніколи у попередніх скликаннях депутати не дозволяли собі так приходити у зал. Можна й у трусах приходити
Читаю у Марини Данилюк-Ярмолаєвої, й не лише у неї, про членів парламенту, які принижують жінок, займаються шеймінгом, проявляють сексизм і загалом демонструють низький рівень культури й виховання.
Ось вам для роздумів три фото. На одному — депутати Верховної Ради позавчора, фото депутатів Верховної Ради у день прийняття Конституції у 1996 році, та фото депутатів Польського Сейму.
Фото: Facebook Миколи КняжицькогоВерховна Рада України, 28 липня 20923 року
Фото: Facebook Миколи Княжицького
Верховна Рада України, 1996 рік
Фото: Facebook Миколи Княжицького
Депутати Сейму Республіки Польща
Різницю помічаєте? Так, у час, коли російська армія підходила до Києва я і сам ходив в Раду у хакі. Але навіщо зараз перетворювати Раду у суміш паризьких бутиків з турецьким базаром?
Я не звертав на це увагу, поки мій польський колега не зауважив: "А чому ти на трибуні Ради у білій сорочці, але без піджака?". Я відповів, що не хотів дисонувати з більшістю залу у футболках.
Ніколи у попередніх скликаннях депутати не дозволяли собі так приходити у зал. Звичайно, зараз влада заборонила ходити журналістам у Раду і висвітлювати засідання по телебаченню через канал Рада. Можна й у трусах приходити.
Втім уявіть собі, як виглядають українці перед численними міжнародними делегаціями, які відвідують Верховну Раду. І війна зараз очевидно не може бути виправданням для політиків у Києві. Не хочу образити колег. Лише звертаю увагу на те, що повага до себе і до країни має демонструватися у всьому.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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