Навіщо суди, якщо є соцмережі
Найбільші наші вороги на шляху до кращого майбутнього — ми самі
Схоже, наше судочинство остаточно переходить у публічну площину, але не тим способом, який вітатиме Венеціанська комісія. Тепер буде неважливо, які свідчення обвинувачення та захист надають суду під час процесу. Набагато важливіше, що обвинувачення та захист пишуть у соціальних мережах. На цій основі суспільство буде звинувачувати чи виправдовувати й вимагати відповідного рішення від суду, а якщо суд ухвалить інше, то суспільство буде вважати суд корумпованим. І що цікаво, чимало наших співвітчизників вважають, що так і треба.
Набагато важливіше, що обвинувачення та захист пишуть у соціальних мережах. На цій основі суспільство буде звинувачувати чи виправдовувати й вимагати відповідного рішення від суду, а якщо суд ухвалить інше, то суспільство буде вважати суд корумпованим
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Найбільші наші вороги на шляху до кращого майбутнього — ми самі.
Дивно лише, як вчителі рідної мови досі не бояться оцінювати учнівські домашні роботи, адже незабаром правопис буде визначатися голосуванням в соцмережах, а не словником.
Ми все не можемо завершити модернізацію, а постмодерн вже перемагає.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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