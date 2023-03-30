Схоже, наше судочинство остаточно переходить у публічну площину, але не тим способом, який вітатиме Венеціанська комісія. Тепер буде неважливо, які свідчення обвинувачення та захист надають суду під час процесу. Набагато важливіше, що обвинувачення та захист пишуть у соціальних мережах. На цій основі суспільство буде звинувачувати чи виправдовувати й вимагати відповідного рішення від суду, а якщо суд ухвалить інше, то суспільство буде вважати суд корумпованим. І що цікаво, чимало наших співвітчизників вважають, що так і треба.

Набагато важливіше, що обвинувачення та захист пишуть у соціальних мережах. На цій основі суспільство буде звинувачувати чи виправдовувати й вимагати відповідного рішення від суду, а якщо суд ухвалить інше, то суспільство буде вважати суд корумпованим

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Найбільші наші вороги на шляху до кращого майбутнього — ми самі.

Дивно лише, як вчителі рідної мови досі не бояться оцінювати учнівські домашні роботи, адже незабаром правопис буде визначатися голосуванням в соцмережах, а не словником.

Ми все не можемо завершити модернізацію, а постмодерн вже перемагає.

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Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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