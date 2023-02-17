Скоро кота, який вкрав шмат ковбаси, ми називатимемо корупціонером
Давайте правильно використовувати слова, інакше вони втратять будь-який сенс
Корупціонер -- це державний службовець, який привласнив гроші бюджету (платників податків) або взяв хабар.
Колабораціоніст -- це громадянин (державний службовець або ні), який співпрацює з ворогом (стаття 111-1 ККУ).
Мародер -- це людина, що краде на полі бою речі вбитих чи поранених (стаття 432 ККУ).
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Людина лінива, нездатна, неосвічена не є автоматично корупціонером, колабораціоністом чи мародером. Чиновник, дії якого не вкладаються у ваші уявлення про найкращу публічну політику тут і зараз, не є автоматично корупціонером чи колабораціоністом, чи мародером. Корупціонер не є автоматично колабораціоністом. Колабораціоніст не є автоматично корупціонером. І ніхто з них не є мародером. Людина, яка розмовляє не тією мовою, слухає не ту музику, читає не ті книги -- не є автоматично ні корупціонером, ні колабораціоністом. Натомість корупціонери й колабораціоністи можуть бути дуже активними, освіченими, розмовляти правильною мовою й співати правильні пісні.
Використовуючи слова не за призначенням, ми їх повністю знецінюємо, стираючи межу між недостойною поведінкою і злочином. Якщо злочином називати геть усе -- значить, злочинів загалом нема
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Використовуючи слова не за призначенням, ми їх повністю знецінюємо, стираючи межу між недостойною поведінкою і злочином. Якщо злочином називати геть усе -- значить, злочинів загалом нема.
Дійде до того, що скоро кота, який вкрав шмат ковбаси, ми будемо цілковито серйозно називати корупціонером, колабораціоністом і мародером.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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