Різноманітні події останнього тижня засвідчили, що переважна більшість людей впевнена:

1. Чиновник має отримувати низьку зарплату.

2. Щодо чиновника не діє презумпція невинуватості.

3. Будь-яка помилка чиновника розглядається як корупція.

4. У чиновника нема приватного життя.

Отруйна ненависть українців до влади була сформована століттями бездержавності та окупаційним гнітом, радянським тоталітаризмом та невдачами державотворення перших років незалежності

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Цікаво, яка частка людей розуміє, що на таких умовах будуть готові працювати лише відморожені авантюристи, які вірять у свою здатність швидко нахапати побільше й втекти якомога далі.

З початком війни я повірив, що українці припинили ненавидіти свою державу (не плутати з країною, яку ми завжди щиро любили), що відкриває перед нами нарешті шлях до сталої та модерної державності. Ця отруйна ненависть була сформована століттями бездержавності та окупаційним гнітом, радянським тоталітаризмом та невдачами державотворення перших років незалежності. Аж ось з початком війни ситуація начебто змінилася.

Але ні.

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Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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