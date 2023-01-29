Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Про найбільший страх українців
OPINION

Про найбільший страх українців

Валерій Пекар
29 січня, 2023 неділя
14:05
Погляд Валерій Пекар

Україна має зберегти демократію, бо саме завдяки демократії Україна встояла під ударом. Головне -- не перетворитися на маленьку копію Росії, бо це означатиме, що Путін переміг

Найбільший страх українців сьогодні -- що після війни все буде, як було до війни. Бо це означає, що все марно.

Саме зараз час говорити про Україну після перемоги. На те є чотири причини.

1. Картинка майбутнього важлива всім нам, бо вона мобілізує й скеровує соціальну енергію, особливо коли люди занепадають духом.

2. Картинка майбутнього України важлива нашим міжнародним партнерам, щоб розуміти, на що вони дають гроші.

3. Картинка майбутнього особливо важлива тим, хто виїхав, бо на основі неї вони ухвалюватимуть рішення, повертатися чи ні.

4. Вікно можливостей буде коротким, треба бути повністю готовими.

Читайте також: Рашисти реалізовують ідею "війни на виснаження"

Ось чому три десятки аналітичних центрів розробили об'єднаними зусиллями документ "Україна після перемоги". Ось чому зараз розпочалися діалоги по десятках напрямків публічної політики, щоб завершити розробку повного спектра policy papers післявоєнної України. Ось чому понад 220 громадських організацій підписали "Луганську декларацію" -- маніфест про основні принципи післявоєнної політики, а зараз долучилися до цих розробок.

Україна має зберегти демократію, бо саме завдяки демократії Україна встояла під ударом. Головне -- не перетворитися на маленьку копію Росії, бо це означатиме, що Путін переміг. Вбити дракона -- і не стати драконом самому

Головне -- Україна має зберегти демократію, бо саме завдяки демократії Україна встояла під ударом. Головне -- не перетворитися на маленьку копію Росії, бо це означатиме, що Путін переміг. Вбити дракона -- і не стати драконом самому.

Але сьогодні мало говорити про майбутнє України. Треба ще говорити про майбутнє Росії.

Бо що таке українська перемога? За Лідделлом Гартом, перемога -- це мир, кращий за попередній, принаймні з вашої точки зору.

Тоді виходить, що відновлення статус-кво 2013 року не є перемогою, -- адже це мир не кращий за попередній, а такий самий, як попередній. Бо ж залишаються агресивні російські еліти, отруєний ненавистю й бажанням помсти російський народ, залишаються армія, ВПК, телебачення. Це не мир, а перемир’я перед другою війною.

Значна частина українського суспільства думає про післявоєнну Росію у термінах рову з крокодилами. Але ракети безперешкодно перелітають через крокодилів, і так буде завжди, поки в Росії є ракети.

Відновлення статус-кво 2013 року не є перемогою, -- адже це мир не кращий за попередній, а такий самий, як попередній. Бо ж залишаються агресивні російські еліти, отруєний ненавистю й бажанням помсти російський народ, залишаються армія, ВПК, телебачення. Це не мир, а перемир’я перед другою війною

Читайте також: Сценарій завершення війни — деколонізація Росії

Скажемо прямо: поки Росія є імперією, Україна є загроженою.

Зараз на Заході чути голоси, що мир і правосуддя несумісні. Насправді без правосуддя не буде миру, а без миру не буде правосуддя. Наше гасло -- ніколи знову, а це означає не лише правосуддя (покарання за злочини, відшкодування збитків тощо), а й кардинальні зміни в самій Росії -- деколонізація, демілітаризація тощо, а також світові зміни -- перезавантаження міжнародної архітектури безпеки, а також подолання стереотипів та російського впливу у західній політиці та навіть зміна світового енергетичного балансу та ресурсного підходу до економіки, який дає геополітичну силу нафтовим автократіям.

Україна та її союзники -- провідні демократії мають зрозуміти, як виглядає світ після російської поразки. Бо поки незрозуміло, як виглядає світ після війни, -- війна не завершиться. Шлях лише один -- деколонізація останньої імперії та мирна реконструкція постімперського простору.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Економіка
Росія
політика
війна з Росією
Перемога України
Читайте також:
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
28 січня, 2023 субота
Рейтинг найбільших корупційних скандалів у владі Зеленського за останні дні
Ізраїль завдав ударів
29 січня, 2023 неділя
Ізраїль розпочав військову операцію в Ірані, - Al Arabia
Володимир Зеленський
26 січня, 2023 четвер
Зеленський прокоментував поїздку Тищенка до Таїланду у воєнний час
Київ
-1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.91
    Купівля 39.91
    Продаж 40.59
  • EUR
    Купівля 42.6
    Продаж 43.59
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
29 січня
14:42
Тете (праворуч)
Футболіст, який належить "Шахтарю", перейшов до клубу АПЛ
14:18
Новак Джокович
Визначився переможець Australian Open
14:09
Ексклюзив
електроенергія
"Відбуваються технологічні перетоки": ексочільник Укренерго спростував інформацію щодо нібито експорту електроенергії за кордон
14:04
Додаток "Дія"
У Мінцифри пояснили, як скоро в Дії з'явиться військовий квиток
14:01
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Те, що відбувається в Ірані, можна назвати наслідками їхньої політики": Ігнат прокоментував вибухи в Ірані
13:49
Перші особи держави вшанували Героїв Крут
Перші особи держави вшанували Героїв Крут
13:48
танк Challenger 2
Українські захисники прибули в Британію для навчання на танках Challenger 2
13:37
Таїландського активіста засудили до 28 років за критику монархії
Таїландського активіста засудили до 28 років за критику монархії, - AP
13:20
Держслужбовці
Держслужбовцям, непридатним до військової служби, теж не можна виїжджати з України, - ДПСУ
13:06
Порошенко на східному фронті: треба першими завдати удару, щоб зламати хребет російській армії
12:57
Успенський собор Києво-Печерської лаври
ПЦУ звершуватиме богослужіння в Успенському соборі Лаври щонеділі, це питання часу, - митрополит Епіфаній
12:55
генератор
На Київщині троє людей загинули від отруєння чадним газом: у гаражі працював генератор
12:44
Теракт у Єрусалимі
Ізраїльська поліція опечатала будинок нападника на синагогу в Єрусалимі
12:22
Надхім Захаві
Топ-функціонера Консервативної партії Британії Захаві звільнили через фінансовий скандал
12:20
долар євро валюта обмін
Курс валют на 29 січня: скільки коштують долар та євро в обмінниках
12:19
США Україна
Цього тижня в Україні побували американські аудитори допомоги США
12:07
Василь Чеботар (праворуч)
Непереможний український боксер нокаутував аргентинця у другому раунді
12:04
OPINION
Сергій Громенко
Про генезу поглядів Путіна
12:01
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Гайдай: у лютому на Луганщину можуть прибути нові мобілізовані військові РФ
11:36
У Перу в прірву впав автобус
У Перу автобус зірвався зі скелі, загинули щонайменше 24 людини
11:33
Олаф Шольц
Шольц вкотре виступив проти надання Україні винищувачів: застеріг від "підвищення ставок"
11:30
Артем Кравець та Домагой Віда (праворуч)
Футболіст збірної України оголосив про завершення кар'єри
11:08
Укренерго: споживання в енергосистемі на рівні вихідного дня, однак дефіцит надалі значний
10:56
Валерій Залужний
"Ми не зупинимося, доки не виженемо віковічного ворога з нашої землі", - Залужний у День пам'яті героїв Крут
10:54
Херсон
За добу окупанти обстріляли Херсонщину 36 разів, є поранена людина
10:35
Ярослав Харциз (праворуч)
Український боксер дебютував серед професіоналів перемогою нокаутом
10:30
Ексклюзив
путін
Замороження війни - ідеальна ситуація для Путіна, - військовий експерт Гетьман
10:26
Неістфак 27.01.23
Візьміть будь-який районний центр, особливо Західної, Центральної чи Південної України, і там буде свій Бабин Яр, - історик Руккас 
10:06
OPINION
Mason Lemberg
Що робити проти "ворожої ІПСО"
09:29
військова підготовка у школах РФ
Британська розвідка вказала на ознаки мілітаризації освіти у РФ
09:29
За добу Росія вбила 4 мешканців Донеччини
09:15
Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази  - ілюстрація
Міноборони Ірану заявило про атаку безпілотників на один із заводів відомства
08:57
Фінляндія та Швеція
Процес вступу Швеції до НАТО тимчасово призупинений, - МЗС
08:42
КНДР
КНДР: США розповсюджують "безпідставні чутки" про торгівлю зброєю між Північною Кореєю та Росією
08:23
Інфографіка
мобілізація рф солдати орки
РФ втратила в Україні 126 160 військових із початку повномасштабного вторгнення
08:10
Аналітика
ПТРК Javelin
Смертельний "Спис" проти броні окупантів: "вбивця танків" ПТРК Javelin у війні в Україні
08:09
єврейська громада україни
Теракт в Ізраїлі: у країні посилять поліцію й армію, а отримання зброї спростять
08:07
OPINION
Борислав Береза
Три завдання влади, які були актуальні ще вчора
07:56
Олаф Шольц
Шольц заявив, що надалі телефонуватиме Путіну
07:32
Санкції
США попередять ОАЕ та Туреччину за обхід санкцій проти Росії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV