Сценарій завершення війни - деколонізація Росії
Для цього треба відмовитися від міфів, які Росія тривалий час нав'язувала Заходу, а це означає визнати власні помилки
Дослідження Європарламенту показує в точності ті групи сценаріїв для Росії, що й наше дослідження. Різниця в тому, що вони не бачать виходу — адже неможливо щось обрати з трьох жахливих альтернатив: агресивний ядерний тоталітарний режим, кривавий колапс громадянської війни та некерований розпад з невідомими наслідками.
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Альтернатива насправді є — це керована деколонізація Росії. Але для цього треба відмовитися від міфів, які Росія тривалий час нав'язувала Заходу, а це означає визнати власні помилки
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Альтернатива насправді є — це керована деколонізація Росії. Але для цього треба відмовитися від міфів, які Росія тривалий час нав'язувала Заходу, а це означає визнати власні помилки. Важкувато західним політикам і дипломатам це зробити. Але треба, бо часу обмаль: якщо імперія лусне раніше, ніж будь-хто стане готовим (а про це вже пишуть американські аналітики), то нікому добре не буде.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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