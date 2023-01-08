Він вже не приховує безпосередньої причетності до ПВК "Вагнер", регулярно робить гучні заяви, намагається перемогти в апаратній боротьбі Сергєя Шойгу та Валерія Герасимова. Яку "страву" готує Пригожин для Путіна?

Пригожина можна назвати одним з символів путінізму. Двічі засуджений за крадіжки, він на початку 90-х став бізнесменом у сфері громадського харчування, потім коло його бізнес-інтересів розрослося відповідно до зростання рівня доходів та впливу. Він знайшов вихід на Путіна, та став для нього корисним спочатку як ресторатор. Проте будувати об'єкти нерухомості Пригожину виявилося не дуже цікаво, він використав прихильність Путіна задля формування медійної імперії, яка обслуговує Кремль. Причому робить це не лише через власні медіа, але і завдяки "ольгінським тролям", які також стали одним з символів втручання до перебігу президентських виборів 2016 року в США. У липні 2022 року Держдепартамент США оголосив винагороду у 10 мільйонів доларів за Євгенія Пригожина, і цей факт, схоже, став для нього сигналом піти ва-банк. Зокрема, через публічну обіцянку втрутитися до перебігу mid-terms за океаном.

У липні 2022 року Держдепартамент США оголосив винагороду у 10 мільйонів доларів за Євгенія Пригожина, і цей факт, схоже, став для нього сигналом піти ва-банк. Зокрема, через публічну обіцянку втрутитися до перебігу mid-terms за океаном

Все більш помітна інформаційно приватна військова компанія "Вагнер" була відома і раніше, вона почала проявляти себе у 2014 році на Донбасі, потім "вагнерівці" (у російських медіа їх називають "оркестрантами") діяли у Сирії та низці країн Африки. Вони нагадують есесівців третього рейху, для яких створені власні правила поведінки та "кодекс честі". Вбивство на камеру "вагнерівця" Євгенія Нужина восени 2022 року з подальшою "передачею кувалди до Європарламенту" — показовий приклад поведінки Пригожина, який прагне позиціювати себе над законом, кидати виклик чинним правилам. Паралельно він демонструє васальну відданість Путіну, чого має бути цілком достатньо для розв'язання особистих питань та збільшення впливу всередині російського істеблішменту. Тому його показова контрсистемність – це лише вправне використання стереотипів.

Пригожин демонструє васальну відданість Путіну, чого має бути цілком достатньо для розв'язання особистих питань та збільшення впливу всередині російського істеблішменту. Тому його показова контрсистемність – це лише вправне використання стереотипів

Тур Євгенія Пригожина виправними колоніями Росії, до яких він прилітав на гелікоптері, з брязкальцями на куртці кольору хакі (Пригожин є Героєм Росії (!!!) та "героєм" так званих ДНР та ЛНР), став асиметричною відповіддю на поразку російської армії на Харківщині. Достеменно невідомо, чи попросив Путін свого довіреного кухаря оперативно поповнити лави загарбників, проте складно уявити, що навіть в Росії ворота колоній та в'язниць відкрилися перед формально приватною особою. За словами Джона Кірбі, у складі ПВК "Вагнер" перебувають 10 тисяч найманців та 40 тисяч звільнених задля участі у бойових діях в Україні вчорашніх ув'язнених. Деякі з них вже повернулися додому у мішках для трупів, і це були персонажі, які мали відбувати тривалі терміни ув'язнення за вбивство та інші важкі злочини.

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Штурм Бахмута, який розпочався у липні 2022 року, для Пригожина став його особистим Сталінградом (у Росії, нагадаю, навсправжки обговорюють можливість повернення цієї назви місту Волгоград). Саме на Бахмут спрямовані атаки "вагнерівців", і метою їх є далеко не завод шампанських вин, розташований у місті. Куди більше цікавлять бахмутські підземелля, де щонайменше раніше були значні запаси зброї. Однак продемонструвати ефективність своїх підопічних на полі бою Пригожину не вдається, звідси й новорічне відео про "500 ліній оборони" у Бахмуті. При цьому звернемо увагу, що "вагнерівців" на цьому напрямі навряд чи замінять російські армійці, звісно, якщо вони не самогубці.

Пригожин показово встановлює власні правила поведінки. Протягом останніх тижнів він витіснив з інформаційного поля Рамзана Кадирова, і це може свідчити про прихильність російських спецслужб, яким з низки причин не імпонує господар Чечні. Пригожин продемонстрував солідарність з "вагнерівцями", які дали публічну лайливу характеристику начальнику російського Генштабу Герасимову. "Кухар війни" встиг відреагувати на поїздку Володимира Зеленського до Бахмута та продемонструвати, що новорічну ніч він перебуває поряд з тими, хто з липня марно штурмує Бахмут. Не забувши при цьому "випадково" пригадати, що "своїх бійців привітав і Сергєй Суровікін", який командує рашистами в Україні.

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Пригожин показово встановлює власні правила поведінки. Протягом останніх тижнів він витіснив з інформаційного поля Рамзана Кадирова, і це може свідчити про прихильність російських спецслужб, яким з низки причин не імпонує господар Чечні

До речі, не зайвим буде згадати, що Пригожин протягом останніх років фінансував виробництво пропагандистських кінострічок "Турист" та "Солнцепьок", які прославляють найманців-"вагнерівців". Це я до того, що його підручні вміють добре створювати потрібні декорації у безпечних місцях, тому говорити про спонсора ПВК "Вагнер" як про польового командира не варто. Наблизитися впритул до лінії фронту для нього надто ризиковано.

Влучний залп HIMARS у новорічну ніч по ПТУ в Макіївці, де розмістилися кілька сотень мобілізованих російських військових, подарував Пригожину хороший шанс для потужної інформаційної атаки на армійське керівництво РФ. Відповідний досвід у Пригожина є: кілька місяців тому він разом з Рамзаном Кадировим "з'їв" командувача Центральним військовим округом генерала Лапіна. Рецепт насправді простий: хвиля у медіа у поєднанні з можливістю безпосередньо донести інформацію до першої особи. Пригожин демонструє готовність ризикувати, спираючись на міф про результативність ПВК "Вагнер", який не має об'єктивних підтверджень. Він вправно створює ситуативні союзи задля досягнення власної мети, використовуючи власний образ "людини не з системи". І цю несистемність продовжує транслювати на російське суспільство, наче говорячи тамтешнім люмпенам "Я – один з вас, просто мені пощастило трохи більше".

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"Вагнерівці" готові стати в разі потреби "ескадронами смерті" для Росії в часи прийдешньої турбулентності

Чому Пригожин вигідний Кремлю? Десять років тому його структури опікувалися "зачисткою" медіаполя РФ та руйнували зсередини російську опозицію, з 2014 року – виконували "делікатні доручення" зі зброєю в руках. Пригожин допомагає Путіну будувати країну-штрафбат, наче відсилаючи мешканців Росії назад, до сталінських часів. Залишилося хіба що перевидати книжку "О вкусной и здоровой пище", щоб досягти кращого ефекту реконструкції. Різкими заявами на адресу російських генералів та шпилькою про "еротичні фантазії" Медведєва Пригожин формує собі образ популіста а-ля мілітері, який беззастережно підпорядкований Путіну. А його "вагнерівці" готові стати в разі потреби "ескадронами смерті" для Росії в часи прийдешньої турбулентності.

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Про автора. Євген Магда, політолог

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