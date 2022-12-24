Буданов пояснив, як затятий штурм росіянами Бахмута пов'язаний з конфліктом Шойгу та Пригожина
Євген Пригожин намагається силами ПВК Вагнера захопити Бахмут на Донеччині, аби завдати удару по авторитету російської регулярної армії та міністра оборони РФ Сергія Шойгу
Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив у інтерв'ю The New York Times.
За його словами, частково стратегія окупантів в районі Бахмута продиктована амбіціями власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Він кинув усі сили угруповання на захоплення міста на Донеччині, аби зашкодити авторитету командирів регулярної російської армії, адже найманці є основною силою на Бахмутському напрямку.
Кирило Буданов додав, що призначений у вересні командувачем окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін підтримує Євгена Пригожина в суперництві з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.
"Тут лише ідеологічне та медійне питання. Це причина, з якої підрозділи Вагнера так фанатично намагаються захопити це місто. Їм потрібно показати, що вони сила, і вони можуть зробити те, що не змогла російська армія. Ми це чітко бачимо і розуміємо", - сказав Буданов.
Він зауважив, що захоплення Бахмута не вважається стратегічно важливим, але воно покращило б позицію Росії на сході, відкривши шляхи до інших міст Донбасу, які перебувають під контролем України.
- 24 грудня у Білому домі заявили, що у ПВК Вагнера воюють близько 50 тис. найманців, а їх утримання обходиться у $100 млн в місяць.
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