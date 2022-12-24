Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив у інтерв'ю The New York Times.

За його словами, частково стратегія окупантів в районі Бахмута продиктована амбіціями власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина. Він кинув усі сили угруповання на захоплення міста на Донеччині, аби зашкодити авторитету командирів регулярної російської армії, адже найманці є основною силою на Бахмутському напрямку.

Кирило Буданов додав, що призначений у вересні командувачем окупаційних військ в Україні Сергій Суровікін підтримує Євгена Пригожина в суперництві з російським міністром оборони Сергієм Шойгу.

"Тут лише ідеологічне та медійне питання. Це причина, з якої підрозділи Вагнера так фанатично намагаються захопити це місто. Їм потрібно показати, що вони сила, і вони можуть зробити те, що не змогла російська армія. Ми це чітко бачимо і розуміємо", - сказав Буданов.

Він зауважив, що захоплення Бахмута не вважається стратегічно важливим, але воно покращило б позицію Росії на сході, відкривши шляхи до інших міст Донбасу, які перебувають під контролем України.

24 грудня у Білому домі заявили, що у ПВК Вагнера воюють близько 50 тис. найманців, а їх утримання обходиться у $100 млн в місяць.

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