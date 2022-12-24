Про це повідомляє видання The Hill, з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

За оцінками Білого дому, наразі в Україні перебувають 50 тисяч співробітників ПВК Вагнера, включаючи 10 тисяч контрактників і 40 тисяч засуджених з російських в'язниць.

"Для нас цілком очевидно, що ПВК Вагнера стає конкуруючим центром влади для російської армії та інших російських міністерств", - прокоментував ці дані координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

За його словами, власник ПВК Євген Пригожин та інші чиновники компанії вербували засуджених із в’язниць для бойових дій на передовій, оскільки наштовхуються на проблеми вербування серед інших росіян.

"Деякі з цих ув'язнених мають серйозні захворювання", - додав він.

Крім того, Кірбі зазначив, що Пригожин витрачає понад 100 млн доларів на місяць на фінансування операцій вагнерівців в Україні, а його приватна армія воює разом з російськими військами. При цьому речник Ради нацбезпеки підкреслив, що Пригожин мотивований бажанням впливу на ситуацію в Росії та його близькими стосунками з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 22 грудня США посилює санкції проти ПВК Вагнера, обмеження проти яких введено ще у 2017 році.

Також за даними американської розвідки, КНДР у минулому місяці відправила до Росії партію ракет та снарядів, яку оплатила ПВК Вагнера.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb