США ввели нові санкції проти ПВК Вагнера

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на Міністерство торгівлі США.

"Група Вагнера є однією з найвідоміших найманських організацій у світі, яка активно вчиняє звірства та порушує права людини в Україні", – заявив заступник міністра торгівлі США з питань промисловості та безпеки Алан Естевес.

Відповідно до обмежень, ПВК Вагнера тепер будуть визначатися як "кінцевий користувач військового обладнання" і зазнає суттєвих обмежень, якщо спробує придбати будь-які технології, створені із залученням американського обладнання.

"Сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал недержавним суб'єктам, які прагнуть підхопити естафету жорстокості від путінської армії, що хитається, що міністерство торгівлі США без вагань буде діяти проти них", – наголосив він.

Як повідомляє Reuters, таке рішення адміністрації Джо Байдена має сигналізувати підтримку президенту України Володимиру Зеленському, який у середу прибув до Білого дому в межах першого закордонного візиту з часу повномасштабної війни.

Агенція нагадує, що ще у 2017 році США додали ПВК Вагнера до торговельного "чорного списку".

Нагадаємо, ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси Росії – зокрема Сирії, Лівії, Центральноафриканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем. Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК "Вагнера", та нещодавно підтвердив існування цієї групи та визнав, що є її засновником. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

У Британії група юристів на чолі з фірмою McCue Jury & Partners позиваються проти ПВК "Вагнера" через дії в Україні. Позов, поданий до Високого суду Лондона, ґрунтується на незаконній змові між Пригожиним, ПВК "Вагнера" та військовою машиною Путіна з метою тероризування українського народу з використанням незаконних засобів.

Станом на сьогодні лише одна держава ЄС, Естонія, визнала групу "Вагнера" терористичною організацією.

Раніше стало відомо, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.

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