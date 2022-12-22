Північна Корея надала зброю для ПВК Вагнера, - Reuters

Про це анонімний чиновник розповів Reuters.

"Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила першу поставку зброї, яку оплатила компанія. В минулому місяці КНДР передала ракети та снаряди для використання у ПВК Вагнера", - заявив анонімний чиновник.

У США опираючись на отримані розвідувальні дані заявили, що кількість зброї, яку поставляє Північна Корея, не вплине на динаміку бойових дій в Україні, проте "викликає занепокоєння".

Зазначається, що поставки зброї КНДР є прямим порушення резолюції Ради Безпеки ООН, тож США планують підняти це питання на Радбезі.

США оголосило про нові обмеження на експорт технологій для російської ПВК Вагнера з метою подальшого обмеження її спроможностей через участь у вторгненні в Україну.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb