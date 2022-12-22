Північна Корея надала зброю для ПВК Вагнера, - Reuters
За даними американської розвідки, КНДР у минулому місяці поставила Росії партію ракет та снарядів, яку оплатила ПВК Вагнера
Про це анонімний чиновник розповів Reuters.
"Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила першу поставку зброї, яку оплатила компанія. В минулому місяці КНДР передала ракети та снаряди для використання у ПВК Вагнера", - заявив анонімний чиновник.
У США опираючись на отримані розвідувальні дані заявили, що кількість зброї, яку поставляє Північна Корея, не вплине на динаміку бойових дій в Україні, проте "викликає занепокоєння".
Зазначається, що поставки зброї КНДР є прямим порушення резолюції Ради Безпеки ООН, тож США планують підняти це питання на Радбезі.
- США оголосило про нові обмеження на експорт технологій для російської ПВК Вагнера з метою подальшого обмеження її спроможностей через участь у вторгненні в Україну.
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