Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Пригожин вже не просто кухар Путіна, він вже доволі велика політична одиниця. Пригожин насправді обкатує персональну армію. Те, що у Кремлі вже давно триває боротьба за важелі впливу, яка виходить зараз на нову фазу обертів, є свідченням того, що Шойгу теж почав створювати свою окрему армію. Рано чи пізно ці отруйні павуки зжеруть один одного, і одна із веж загине. Тому, що не може бути так, що немає винуватого за програш у війні", - пояснив Черник.

За його словами, війна проти України по факту для росіян вже програна.

"Питання лише у тому, коли війна логічно завершиться. У РФ неможлива зміна влади знизу, тобто якійсь громадянські путчі. Якщо путч і можливий, то тільки під строгим управлінням однієї з веж. Не маю сумнівів, що у Росії обов’язково відбудеться заколот. Питання лише в тому, яка вежа зробить це першою. Але Путін ще тримає баланс між вежами", - додав Черник.

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