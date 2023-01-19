Поки маси зеків завалюють трупами нашу оборону і "протискають" міста, готуються нові сотні тисяч "мобіків". Випробовуються нові способи ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, щоб обійти ППО (бачитимемо і балістичні ракети, і комбінування різних інших засобів).

Пропаганда і "побєдобєсіє" на Росії утримує лояльність рашистських мас (як свідчить їхня ж статистика, доходи найбідніших прошарків помітно піднялися завдяки виплатам за загиблих в Україні).

Читайте також: Чи може статися у РФ військовий переворот?

Досягнення якісної переваги України та примушення рашистів до відступу і відмови від війни потребує якісного ж збільшення військової допомоги з боку Вільного Світу і посилення ним санкційного тиску на Росію.

А це вимагає складних рішень. Адже, всупереч популярному уявленню, далеко не всі на Заході вважають, що Україна захищає їх від орди. Більше покладаються на парасольку НАТО.

Та й перехід до забезпечення ЗСУ за потребами воєнного часу потребує структурних рішень, які теж вимагають волі та згоди.

Читайте також: Російський генштаб вже воює з американцями

У цих умовах для України найгірше — наслідувати Росію в авторитаризмі та "побєдобєсії". Перемогти зможе лише демократична Україна, єдина у своєму прагненні Перемоги, роботі на неї й демонстрації своєї цивілізованої, європейської відмінності від Росії

У цих умовах для України найгірше — наслідувати Росію в авторитаризмі та "побєдобєсії". Перемогти зможе лише демократична Україна, єдина у своєму прагненні Перемоги, роботі на неї й демонстрації своєї цивілізованої, європейської відмінності від Росії.

Тому чим швидше до можновладців дійде, що й отримувати допомогу, і продовжувати боротьбу з опозицією та крадівництво, не вийде — тим швидше ми власне отримуватимем допомогу і врешті переможемо.

Читайте також: Пригожин допомагає Путіну будувати країну-штрафбат

Шоу не підмінить сутності, а в умовах, коли ворог тягне у затяжну війну — зашкодить, бо відвертає увагу від важливого і дратує та демотивує тих, хто приймає рішення про допомогу Україні

Шоу не підмінить сутності, а в умовах, коли ворог тягне у затяжну війну — зашкодить, бо відвертає увагу від важливого і дратує та демотивує тих, хто приймає рішення про допомогу Україні.

Цю просту думку треба доносити до представників влади скрізь і завжди. Поки не зрозуміють.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.