Рашисти реалізовують ідею "війни на виснаження"
У цих умовах для України найгірше — наслідувати Росію в авторитаризмі та "побєдобєсії"
Поки маси зеків завалюють трупами нашу оборону і "протискають" міста, готуються нові сотні тисяч "мобіків". Випробовуються нові способи ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, щоб обійти ППО (бачитимемо і балістичні ракети, і комбінування різних інших засобів).
Пропаганда і "побєдобєсіє" на Росії утримує лояльність рашистських мас (як свідчить їхня ж статистика, доходи найбідніших прошарків помітно піднялися завдяки виплатам за загиблих в Україні).
Читайте також: Чи може статися у РФ військовий переворот?
Досягнення якісної переваги України та примушення рашистів до відступу і відмови від війни потребує якісного ж збільшення військової допомоги з боку Вільного Світу і посилення ним санкційного тиску на Росію.
А це вимагає складних рішень. Адже, всупереч популярному уявленню, далеко не всі на Заході вважають, що Україна захищає їх від орди. Більше покладаються на парасольку НАТО.
Та й перехід до забезпечення ЗСУ за потребами воєнного часу потребує структурних рішень, які теж вимагають волі та згоди.
Читайте також: Російський генштаб вже воює з американцями
У цих умовах для України найгірше — наслідувати Росію в авторитаризмі та "побєдобєсії". Перемогти зможе лише демократична Україна, єдина у своєму прагненні Перемоги, роботі на неї й демонстрації своєї цивілізованої, європейської відмінності від Росії
У цих умовах для України найгірше — наслідувати Росію в авторитаризмі та "побєдобєсії". Перемогти зможе лише демократична Україна, єдина у своєму прагненні Перемоги, роботі на неї й демонстрації своєї цивілізованої, європейської відмінності від Росії.
Тому чим швидше до можновладців дійде, що й отримувати допомогу, і продовжувати боротьбу з опозицією та крадівництво, не вийде — тим швидше ми власне отримуватимем допомогу і врешті переможемо.
Читайте також: Пригожин допомагає Путіну будувати країну-штрафбат
Шоу не підмінить сутності, а в умовах, коли ворог тягне у затяжну війну — зашкодить, бо відвертає увагу від важливого і дратує та демотивує тих, хто приймає рішення про допомогу Україні
Шоу не підмінить сутності, а в умовах, коли ворог тягне у затяжну війну — зашкодить, бо відвертає увагу від важливого і дратує та демотивує тих, хто приймає рішення про допомогу Україні.
Цю просту думку треба доносити до представників влади скрізь і завжди. Поки не зрозуміють.
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.87
Купівля 39.87Продаж 40.55
-
EUR
Купівля 42.12Продаж 43.09
- Актуальне
- Важливе