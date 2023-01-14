Російський генштаб вже воює з американцями
Відтепер найзапекліші бої відбуватимуться в голові Конашенкова: орки вже успішно "атакували" американську військову базу
Табельний фантазер російського міноборони бадьоро прозвітував про знищення 4 БМП Bradley. Ця американська бойова машина піхоти ще не постачалася в Україну, а значить — логічно припустити — усі чотири апарати були вражені на території однієї з військових баз США.
І це лише початок, бо Конашенков — улюблений балакучий мурахоїд Герасімова, начальника генштабу мордорівського міноборони. Талант "Герасіма" полягає у вигадуванні здобутків, які сумлінно тиражує Конашенков. Тільки за січень вони:
- "знищили" "ударом помсти" близько 600 "українських націоналістів", хоча насправді було "денаціоналізовано" лише шмат асфальту;
- "ліквідували" не то 4, не то 2 установки HIMARS.
У сумарному заліку в бойовому активі "Герасіма" та його балакучого соратника вже 35 підбитих українських MLRS. Штука лише в тому, що ЗСУ отримали лише 20 таких систем, і всі вони цілі.
"Герасім" повернувся до руля війни, а значить його штатний блазень знову розгубленим поглядом шизофреніка сіятиме мілітарний оптимізм в маси. На їх виправдання скажу, що вони не тільки брехуни, а й придурки
Читайте також: Пригожин допомагає Путіну будувати країну-штрафбат
Художній свист у тандему вдається краще, ніж ота їхня "СВО". Доки Прігожин з Кадировим не рейдернули у них керівництво війною, таких байок було чимало. Лише за 4,5 міс. війни вони язиком встигли:
- збити 88% українських вертольотів та 108% українських літаків;
- знешкодити 135% Bayraktar;
- На 80% знищити ЗСУ;
- На 200% знищити танки та БТР українців.
Читайте також: Рано чи пізно Пригожин та Шойгу зжеруть один одного, - військовий експерт Черник
Тепер "Герасім" повернувся до руля війни, а значить його штатний блазень знову розгубленим поглядом шизофреніка сіятиме мілітарний оптимізм в маси. На їх виправдання скажу, що вони не тільки брехуни, а й придурки. Річ у тому, що ЗСУ часто самі допомагають покращувати Конашенкову статистику. Я ось тут порахував, що орки витратили $65 млн на знищення муляжів HIMARS.
Зараз ми перебуваємо на початку нового казкового сезону, де орки літатимуть на суперсучасних килимах-літаках, коваль Лівша, слідом за блохою, підкує Івана-дурака, і той стане суперсолдатом, а "Герасім" навчить чмобіків збивати ракети HIMARS з рогатки.
Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.96
Купівля 39.96Продаж 40.64
-
EUR
Купівля 41.97Продаж 43
- Актуальне
- Важливе