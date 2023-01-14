Табельний фантазер російського міноборони бадьоро прозвітував про знищення 4 БМП Bradley. Ця американська бойова машина піхоти ще не постачалася в Україну, а значить — логічно припустити — усі чотири апарати були вражені на території однієї з військових баз США.

І це лише початок, бо Конашенков — улюблений балакучий мурахоїд Герасімова, начальника генштабу мордорівського міноборони. Талант "Герасіма" полягає у вигадуванні здобутків, які сумлінно тиражує Конашенков. Тільки за січень вони:

"знищили" "ударом помсти" близько 600 "українських націоналістів", хоча насправді було "денаціоналізовано" лише шмат асфальту;

"ліквідували" не то 4, не то 2 установки HIMARS.

У сумарному заліку в бойовому активі "Герасіма" та його балакучого соратника вже 35 підбитих українських MLRS. Штука лише в тому, що ЗСУ отримали лише 20 таких систем, і всі вони цілі.

"Герасім" повернувся до руля війни, а значить його штатний блазень знову розгубленим поглядом шизофреніка сіятиме мілітарний оптимізм в маси. На їх виправдання скажу, що вони не тільки брехуни, а й придурки

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Художній свист у тандему вдається краще, ніж ота їхня "СВО". Доки Прігожин з Кадировим не рейдернули у них керівництво війною, таких байок було чимало. Лише за 4,5 міс. війни вони язиком встигли:

збити 88% українських вертольотів та 108% українських літаків;

знешкодити 135% Bayraktar;

На 80% знищити ЗСУ;

На 200% знищити танки та БТР українців.

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Тепер "Герасім" повернувся до руля війни, а значить його штатний блазень знову розгубленим поглядом шизофреніка сіятиме мілітарний оптимізм в маси. На їх виправдання скажу, що вони не тільки брехуни, а й придурки. Річ у тому, що ЗСУ часто самі допомагають покращувати Конашенкову статистику. Я ось тут порахував, що орки витратили $65 млн на знищення муляжів HIMARS.

Зараз ми перебуваємо на початку нового казкового сезону, де орки літатимуть на суперсучасних килимах-літаках, коваль Лівша, слідом за блохою, підкує Івана-дурака, і той стане суперсолдатом, а "Герасім" навчить чмобіків збивати ракети HIMARS з рогатки.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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