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Навіщо українським військовим супутник?

Микола Княжицький
18 серпня, 2022 четвер
18:05
Статті Микола Княжицький

Фонд Сергія Притули повідомив, що на кошти, які українці збирали на "байрактари" вперше було куплено супутник. Ідея фонду хороша, дані з супутників справді стануть корисними ЗСУ

Що означає професійною мовою "купівля супутника", чи став супутник українським? 

Ні. Мова йде про оренду на певний час (у цьому випадку приблизно на рік) супутникових можливостей. 

Я, наприклад вперше купував супутник десь у 1996 році. Тарілкою, яка з того часу стоїть на каналі СТБ, досі користуються українські телеканали. Усі вони купили супутники. 

Канал Еспресо теж купив два супутники для трансляції телепрограм. Тобто, купив право користування можливостями супутника, як і Фонд Притули

Пишу про це, бо багато моїх знайомих дзвонять і запитують, як використовуються їхні пожертви на байрактари. 

Компанія власник супутника на сайті оприлюднила пресреліз про це. 

"Контракт, підписаний з Благодійним фондом Сергія Притули, спочатку надасть Уряду України повні можливості для одного із супутників ICEYE, який вже знаходиться на орбіті.

Гельсінкі, ФІНЛЯНДІЯ – 18 серпня 2022 р. – ICEYE, світовий лідер у сфері постійного моніторингу за допомогою радіолокаційних супутникових зображень, підписала контракт із Благодійним фондом Сергія Притули, який надасть Уряду України можливості ICEYE для отримання супутникових зображень з радіолокатором із синтетичною апертурою (SAR).

 У рамках угоди ICEYE передасть повні можливості одного зі своїх пошуково-рятувальних супутників, які вже знаходяться на орбіті, для використання урядом України в регіоні. Супутником SAR буде керувати ICEYE. Крім того, ICEYE надасть доступ до своєї групи супутників SAR, що дозволить Збройним Силам України отримувати радіолокаційні супутникові зображення критичних місць із високою частотою повторного відвідування.

З початку російського вторгнення в Україну Благодійний фонд Сергія Притули зосередив свої зусилля на зборі коштів на потреби Збройних сил України, включно з нещодавнім придбанням чотирьох безпілотників Bayraktar.

"На сьогодні ICEYE володіє найрозвинутішою технологією радіолокаційної супутникової зйомки у світі, — розповідає Сергій Притула, засновник Благодійного фонду Сергія Притули. - Ця угода є значним кроком у відповідь на терміновий запит Уряду України щодо критично важливих даних спостереження Землі, і вона принесе велику користь нашим Збройним Силам".

"Цією угодою ICEYE продовжує свої зусилля з надання Україні об’єктивних даних і технологічної підтримки", — говорить Рафал Моджевскі, генеральний директор ICEYE.  "Ми твердо віримо, що технологія SAR та її можливості й надалі будуть додавати значну цінність для уряду України, завдяки роботі Благодійного фонду Сергія Притули".

  Володіючи найбільшим у світі супутниковим угрупованням SAR, ICEYE надає перевірені та надійні рішення для спостереження за Землею та є єдиною організацією у світі, яка пропонує своїм клієнтам швидку доставку високоточних супутників SAR та даних, дозволяючи їм повністю контролювати свою місію. 

У будь-який момент часу більша частина Землі вкрита хмарами або темрявою. На відміну від традиційних супутників спостереження Землі, невеликі супутники радіолокаційного зображення ICEYE можуть формувати зображення ділянок Землі з високою роздільною здатністю вдень, вночі та через хмарний покрив. Іншими словами, вони можуть збирати зображення та дані з будь-якої частини Землі кілька разів на день з необхідною надійністю для прийняття важливих рішень.  На сьогодні ICEYE успішно запустила 21 космічний апарат і використовує найбільший у світі парк комерційних супутників SAR."

Отже, доступ до даних з супутника справді принесе неабияку користь Українській Армії.

Микола Княжицький
ЗСУ
Сергій Притула
Військові новини
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