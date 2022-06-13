Про це він написав у Instagram.

Кулеба виклав фото з кабінету з перебинтованою ногою та милицями.

"Тут могла бути історія про ворожу ДРГ. Але насправді я просто пошкодив ногу, намагаючись вперше з початку війни відновити заняття спортом. Неприємності трапляються, але з ніг мене не зіб’ють. Часу вибувати з лав зараз немає", - зазначив міністр.

Він додав, що продовжується активна робота.

"Тягнути важку зброю, закручувати РФ санкційні гайки, витискати статус кандидата для України. Навіть на милицях і одній нозі - вперед до Перемоги". - підсумував Кулеба.