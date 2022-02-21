Навіть не вакцинованим: Австрія дозволить в'їзд іноземцям з негативним тестом на COVID-19
З 22 лютого Австрія дозволить в’їзд до країни не лише власникам сертифіката про COVID-вакцинацію чи довідки про одужання, а й усім особам з негативним тестом на коронавірус
Про це повідомили у МОЗ Австрії, передає Укрінформ.
"З 22 лютого умови в'їзду будуть адаптовані до пом'якшених заходів: загальне "правило 3G" (необхідність пред’явлення або негативного результату тесту на коронавірус, або сертифікату про вакцинацію або ж довідки про одужання, - ред.) буде застосовуватися як основне для в'їзду в Австрію", - йдеться у повідомленні.
Винятки стосуватимуться іноземців з країн, де поширені мутації коронавірусу.
ПЛР-тест повинен має бути зробленим не раніше як за 72 годин до перетину кордону.
У свою чергу, термін дії експрес-тесту на антиген - 24 години. На дітей до 12 років правила не поширюються.
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