Наявність антитіл не означає повний імунітет від COVID, - головний санлікар Кузін

Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник Міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.



"Вимушений спростувати, адже наявність антитіл не означає, що у людини вже повністю сформований імунітет до COVID-19.Так само їхня відсутність не означає, що людина зовсім не захищена, адже антитіла не єдина ланка імунного захисту", - заявив Кузін.



Зазначається, що тест на антитіла показує лише те, що людина хворіла на COVID-19 або щеплена проти нього. Наразі невідомо, яка саме кількість антитіл забезпечує адекватний захист. У багатьох з тих, хто перехворів на COVID-19 взагалі не виявили антитіл.



"Водночас, окрім антитіл, боротись із інфекцією також допомагають і інші агенти. Йдеться про Т-лімфоцити, або Т-клітини. Вони відіграють важливу роль у формуванні імунного захисту. Антитіла в першу чергу не дають вірусу проникнути в клітину. Якщо йому це все ж таки вдасться, то в боротьбу вступають Т-лімфоцити. Вони допомагають організмові швидко знешкодити заражені вірусом клітини та перемогти хворобу, а також стимулюють створення антитіл", - пише Ігор Кузін.



Санлікар розповів, якщо ви перехворіли та маєте антитіла, не гарантує того, що ви не інфікуєтеся знову. Втім, якщо після хвороби ви вакцинуєтеся, то це вдвічі покращить ваші шанси не заразитися повторно.



Крім того, немає наукових досліджень, які б могли точно сказати, що конкретний титр антитіл захистить людину від повторного інфікування чи ризику тяжкого перебігу. Але є багато досліджень, які вказують, що вакцинація захищає від важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.



"Окремо зазначу, що результати тестування на антитіла не є підставою для формування сертифікату про одужання від COVID-19", - уточнив заступник Міністра охорони здоров'я.



Він підсумував, що тест на антитіла показує лише їх наявність або відсутність та не дає можливості передбачити, наскільки людина захищена від ризиків COVID-19.

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