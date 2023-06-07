Про це в ефірі Еспресо сказав головний редактор видання Defense Express Олег Катков.

"Для Австралії передача цих машин, зараз мова йде про 41 одиницю, це вкрай важливо, це величезна кількість машин, які може передати одна країна лише за згодою на реекспорт від США. F/A-18 Hornet є палубними машинами. Вони за можливостями, за бойовою ефективністю, кращі за F-16. Більш того, ця машина була створена для умов вкрай жорсткої експлуатації для палубної авіації. Попри те, що ці машини були вироблені наприкінці 80-тих - вони проходили постійну модернізацію", - сказав Катков.

На думку експерта, цей винищувач уже може виконувати всі поставлені бойові задачі.

"Там є інтегровані ракети AIM-120 AMRAAM, стоїть сучасна цифрова радіолокаційна станція. Вони можуть завдавати удари крилатими ракетами JASSM, використовувати протикорабельні ракети Harpoon, високоточні бомби. Ці машини уже виведені з експлуатації - вони перебувають на зберіганні. Австралія планувала їх або продати приватній компанії, або поставити в музеї та розпиляти", - підсумував він.