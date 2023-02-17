Про це він розповів в етері Еспресо.

Роман Світан дав коментар щодо "великого наступу" російської армії.

"Цей "великий наступ" почався після російського Різдва, 7 січня, а 8 січня ми вже почули про Соледар. Потім протягом місяця збільшилася географія наступальних дій росіян на всі 200 км Донецько-Луганського фронту, від Вугледара до Куп'янська. Ми зараз бачимо, що горить Вугледар, Мар'їнка, Авдіївка, Бахмут, Білогорівка, Кремінна, Сватове і Куп'янськ", - зазначив військовий експерт.

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що рух буде продовжуватися і географія розростатиметься, оскільки основний напрям наступу у росіян був позначений як Донецька та Луганська області, частина Харківської області.

"Також противник у найближчий тиждень-два спробує розширювати географію до Запорізького напряму, район Оріхового, Гуляйполя, як відволікаючий маневр буде виконувати у тому числі й там наступальні дії. Під кінець лютого або за пару тижнів буде заходити основне військо росіян, яке догонять по чисельності до 400 тисяч, що і стане піком, тобто вони досягнуть плато по збільшенню особового складу. Однак кожного дня інтенсивність наступальних дій буде збільшуватися в арифметичний прогресії, яка пов'язана з заходом російських військ при залученні й авіації", - сказав Світан.